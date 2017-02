Odebrecht tiene 7 días para informar a fiscalía sobre Gasoducto Sur Peruano

Odebrecht tiene un plazo de siete días hábiles para entregar al Ministerio Público la información que esta requiere como parte de la investigación por la construcción del Gasoducto Sur Peruano

Foto: Agencias

Así lo establece el acta de entendimiento suscrita el viernes por el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia y la empresa brasileña. Ese día, el representante de la fiscalía encabezó una diligencia de exhibición y solicitud de documentos en la sede de la compañía en San Isidro.

El objetivo de la diligencia fue obtener información relacionada a la investigación iniciada en enero pasado contra 13 personas, entre ellas Nadine Heredia, esposa del ex presidente Ollanta Humala; así como ex funcionarios peruanos y ex directivos de la empresa.

Según informó el Ministerio Público, el equipo de fiscales liderados por Abia revisó minuciosamente la documentación de las oficinas y recabó información relacionada con la reservada vinculada al gasoducto Sur Peruano.

Reynaldo Abia es titular del tercer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios.