Mueren dos periodistas en EE UU a causa de la tormenta Alberto

Foto: Agencias

EE UU – Este martes se conoció sobre la muerte de dos periodistas de un importante canal de televisión de Carolina del Sur, Estados Unidos (EE UU), los cuales perdieron la vida a causa de la tormenta subtropical Alberto.

Lea más noticias: Tormenta tropical Alberto es esperada en Norteamérica y en el Golfo de México

El incidente ocurrió al momento en el cual un árbol cayó sobre el vehículo en el que se trasladaban.

Se conoció además, que el siniestro se presentó a unos 40 kilómetros del canal de televisión.

Alberto es la primera tormenta de la temporada de huracanes en el Atlántico, que oficialmente comienza el 1 de junio.

El centro de la depresión subtropical Alberto, que tocó tierra como tormenta este lunes en el extremo noroeste de Florida, continúa hoy su avance por el centro de Alabama arrojando intensas lluvias a su paso, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE UU

El NHC indicó en su boletín más reciente que la depresión subtropical arrastra vientos máximos sostenidos de 45 km/h y se desplaza rápidamente hacia el norte-noroeste con una velocidad de traslación de 20 km/h.

WYFF News 4 anchor Mike McCormick and WYFF News 4 photojournalist Aaron Smeltzer died Monday when a tree fell on their SUV. https://t.co/VZZKA6K6qq All of us at WYFF News 4 are grieving. We are a family. pic.twitter.com/IQmZ6prUIH

— WYFF News 4 (@wyffnews4) May 28, 2018