Senador Mitt Romney acusa a Trump de no estar “a la altura del cargo”

Desafía Mitt Romney a Donald Trump para la nominación republicana de 2020? Al menos pone en duda su liderazgo y abre una posible brecha en las filas republicanas. A un día de que Romney regrese a la política y asuma su cargo, mañana jueves, como senador por Utah

EE.UU -¿Desafía Mitt Romney a Donald Trump para la nominación republicana de 2020? Al menos pone en duda su liderazgo y abre una posible brecha en las filas republicanas. A un día de que Romney regrese a la política y asuma su cargo, mañana jueves, como senador por Utah, el hombre derrotado por Barack Obama en 2012 ha acusado a Trump de provocar “consternación en todo el mundo”. En un artículo publicado este miércoles en el diario The Washington Post, quien fuera también gobernador de Massachusetts advierte de que no dudará en pronunciarse en contra de “declaraciones o acciones” que sean racistas, sexistas“o destructivas para las instituciones democráticas”.

Aunque la Casa Blanca no ha respondido oficialmente a las acusaciones del republicano, sí lo ha hecho el presidente por la vía que más suele utilizar: Twitter. Con un mensaje publicado en su cuenta esta mañana, el presidente incluso se cuestiona si no habrá de nuevo un Jeff Flake entre las filas republicanas, en alusión a un exsenador republicano muy crítico con Trump. “Aquí vamos con Mitt Romney, ¡pero muy rápido! La pregunta será, ¿es un Flake? Espero que no. Preferiría que Mitt se centrara en la seguridad fronteriza y en otras muchas cosas en las que pueda ser de ayuda. Yo gané a lo grande y él no. Debería estar contento por todos los republicanos. Sea un jugador de EQUIPO y GANE!”.

La relación entre Trump y Romney ha sufrido altibajos en los últimos años. Durante la campaña presidencial de 2016, Romney calificó a Trump como un “fraude” y lo declaró “no apto” para la presidencia. La respuesta del entonces magnate y candidato presidencial no se hizo esperar: Trump dijo que la derrota de Romney en la campaña de 2012 en la que salió vencedor el demócrata Barack Obama se le había “atragantado como a un perro”. Pero el pasado febrero el presidente estadounidense r