Migración Colombia: Si cerramos la frontera habría Imigración por caminos irregulares

El director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, aseveró este jueves que está en contra de la solicitud hecha por algunos congresistas para que se cierre la frontera colombo-venezolana.

La política del gobierno nacional es de flexibilización, de apertura, estamos hablando de seres humanos. Segundo, desde el punto de vista práctico, el hecho de cerrar una frontera no es cerrar una puerta, no es cerrar la puerta de la casa o cerrar la puerta de una finca, esa es una realidad, digamos, este fenómeno no se soluciona cerrando una frontera con un decreto, simplemente lo que va a generar es que esta migración va a seguir llegando a nuestro país, pero no por los puntos autorizados, por los más de 2 mil kilómetros de fronteras que tenemos, van a pasar por las trochas, por los puntos no autorizados, y ahí si vamos a tener un gran inconveniente, y es que no vamos a saber donde están estas personas, el tema de la inseguridad se va a incrementar porque no los tenemos regularizados, no los tenemos identificados. Los municipios de frontera han tenido ganancias económicas, la migración deja cosas muy positivas en el tema comercial”, detalló Krüger Sarmiento en un video compartido en Twitter por la periodista Raylí Luján.

El director de Migración Colombia agregó que “creo que el diciembre que pasó, fue el mejor diciembre que han tenido en los últimos años en el Norte de Santander, y eso fue gracias a la migración de Venezuela, entonces han sido muchos factores, el tema de seguridad, si se cierra la frontera, si se cierran los pasos autorizados, la migración va a seguir llegando pero no por los sitios controlados, sino por otros sitios, además no vamos a tener estadística, no vamos a tener las cifras para poder generar planeación y atender este fenómeno”.

“La migración está dejando cosas positivas desde el punto de vista económico, por ejemplo para las personas que tienen establecimientos de comercio en zonas de frontera, no es tan sencillo simplemente cerrar una frontera y firmar un decreto, esa no es la realidad, eso no existe en ninguna parte del mundo, vemos que países desarrollados del mundo que han tenido esa intención y no tienen ninguna posibilidad de hacerlo, porque las fronteras son amplias, son extensas, y la nuestra es selvática, desértica, fluvial, tiene todas las condiciones naturales”, concluyó.