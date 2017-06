Más de 30 intoxicados con monóxido de carbono en edificio de Nueva York

Los afectados fueron hospitalizados tras respirar los peligrosos niveles del monóxido, y el FDNY indicó que incluso varias personas se desmayaron en las afueras y dentro del Amish Market ubicado en la calle Murray cerca de West Broadway, reseñan medios internacionales

Foto: @nycgo

El Departamento de Bomberos (FDNY) informó que al menos 32 personas resultaron intoxicadas por un escape de monóxido de carbono en un edificio de Tribeca, en Nueva York que ocurrió por la rotura de la tubería de un calentador.

.@FDNY reports 32 injured, all relatively minor, at 60 Murray St. High CO readings throughout the building. Defective boiler in basement. pic.twitter.com/wz6wi3MbWR

— City of New York (@nycgov) June 13, 2017