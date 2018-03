Lula insta a Maduro a no permitir «el error de aislar a Venezuela»

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva exhortó este jueves al mandatario venezolano Nicolás Maduro a «no permitir el error de aislar a Venezuela»

En una entrevista exclusiva con la AFP, Lula dijo no estar siguiendo de cerca la situación venezolana ni haber conversado recientemente con Maduro, pero explicó que en 2013, cuando el mandatario venezolano asumió el poder como heredero político del fallecido Hugo Chávez, le envió una carta «diciendo lo que yo creía era prudente que él hiciese para armonizar Venezuela».

Pero «por razones que (Maduro) no me debe explicar, no las adoptó», acotó el dirigente, que junto a Chávez y al boliviano Evo Morales encarnaron la ola de gobiernos de izquierda de inicios de siglo en América Latina.

«El compañero Maduro tiene que considerar que es preciso pensar en la economía de Venezuela con mucho cariño, porque Venezuela necesita abastecimiento, precisa generar mucho empleo, puede industrializarse y Maduro no puede permitir que ocurra el error de aislar a Venezuela».

Lula, que enfrenta una delicada situación judicial y aspira a medirse en las elecciones presidenciales de octubre, opinó que «Venezuela necesita abrirse hacia América del Sur, para otros países, asociarse con otros gobiernos, porque peor que un producto caro en la estantería de un supermercado es no tener el producto en la estantería».

«Pero el problema de Venezuela es de Venezuela. Estados Unidos no tiene que amenazar a Venezuela. Brasil no tiene que amenazar a Venezuela. Con paz ya es difícil desarrollar este continente, con guerra lo será mucho más», advirtió.