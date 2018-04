Lula: La prisión es un «absurdo» del juez Moro

Entrevisté al expresidente Lula. Dijo que aguardará la orientación de sus abogados, cuando le pregunté si se iba a entregar», tuiteó Alencar, un reconocido reportero de política en Brasil

Foto: Agencia

Brasil- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que la orden de prisión en su contra es un «absurdo» y una obsesión del juez Sergio Moro, según una entrevista concedida al periodista Kennedy Alencar, de la radio local CBN.

«Entrevisté al expresidente Lula. Dijo que aguardará la orientación de sus abogados, cuando le pregunté si se iba a entregar», tuiteó Alencar, un reconocido reportero de política en Brasil.

"Lula diz que Moro 'apressou' ordem de prisão para evitar liminar do STF", post com entrevista de @LulapeloBrasil feita hoje. Só agora consegui fazer texto traz detalhes de relato no @jornaldacbn2 pouco depois das 19h com primeira reação de Lula. https://t.co/EHDDXt8144

— Kennedy Alencar (@KennedyAlencar) April 6, 2018