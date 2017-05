Luis Almagro: «Propuesta de Constituyente es errada, inconstitucional y fraudulenta» (+Video)

La propuesta del gobierno de Venezuela de convocar a una Asamblea Constituyente es «fraudulenta» porque «es el pueblo exclusivamente el único que cuenta con poder constituyente», afirmó este martes el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro

F0to: Agencias

«La propuesta anunciada es errada, inconstitucional y fraudulenta. La conformación de la constituyente sólo con supuestos representantes sectoriales viola los principios fundamentales de igualdad política», expresó Almagro en un video que publico a través de su cuenta en la red social Twitter.

En la visión de Almagro, «la violación de la Constitución es el problema venezolano».

Señaló que el gobierno del presidente Nicolás Maduro «anuncia ahora el fin de la Constitución de Hugo Chávez y de su legado a partir de un fraudulento llamado a una Asamblea Constituyente».

Almagro analizó el mecanismo de convocatoria a una Asamblea Constituyente a partir del artículo 347 de la actual Constitución venezolana, precisamente el documento que el gobierno de Caracas se propone substituir.

Según el secretario general de la OEA, ese mecanismo indica que la convocatoria debe surgir del «pueblo». «Quien puede convocar una Asamblea Constituyente es el pueblo exclusivamente» por poseer el «poder constituyente originario», apuntó.

Añadió que el proceso de selección de los integrantes de esa asamblea no puede apoyarse en la «discriminación política», sería «en substancia y forma antidemocrática».

Para Almagro, el «gobierno venezolano atenta contra el respeto a los más elementales principios que regulan un sistema democrático y afecta los derechos humanos de sus ciudadanos».

Este fue el segundo video de Almagro sobre Venezuela en dos días. La noche del lunes ya había divulgado un mensaje en la plataforma digital Vimeo al cumplirse el primer mes de las protestas en Caracas.

«Hace un mes, comenzaron las manifestaciones en Venezuela por libertades fundamentales, elecciones y soluciones para la crisis económica del país. Es la hora que esos derechos del pueblo sean restituidos», había expresado en ese mensaje.

Después de dos años de creciente tirantez entre Almagro y el gobierno venezolano, inició formalmente la semana pasada el proceso de salida de la OEA, que tomará 24 meses para completarse.

La decisión de Venezuela de iniciar su salida de una institución continental de la que es miembro fundador ocurrió después que el Consejo Permanente de la OEA aprobó la convocatoria de una reunión de cancilleres para discutir la situación en el país. Aún no se fijó lugar ni fecha para esa reunión.

Regime’s announcement is the end of Chavez’s Constitution & his legacy through fraudulent call for Constituent Assembly #Venezuela #2May pic.twitter.com/jugAyiJ6AH

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) May 3, 2017