Los niños separados de sus familias en la frontera de EE UU y México (+Fotos)

El gobierno de Donald Trump adelanta una nueva política migratoria de «cero» con las familias que crucen ilegalmente a su país. La medida contempla la pérdida de la custodia de los niños que lleguen con sus padres

EE UU – La política migratoria de Donald Trump y su decisión de abandonar el consejo de Derechos Humanos de la ONU han provocado un rechazo prácticamente unánime dentro y fuera de Estados Unidos y han situado al mandatario en uno de los momentos más complicados desde su llegada a la Casa Blanca, hace año y medio.

Las imágenes de los niños solos y encerrados en recintos, en algunos casos divididos a modo de jaulas, han generado un repudio sin precedentes a la decisión de Trump de separar a los hijos de los padres de inmigrantes indocumentados en la frontera sur, además de provocar una fuerte indignación en la opinión pública mundial.

Las mayores críticas al Gobierno, que reconoció la semana pasada haber separado de sus padres a 2.000 menores de edad que cruzaron de forma irregular la frontera entre el 19 de abril y el 31 de mayo, proceden de la oposición demócrata y grupos de defensa de derechos humanos, pero también de dirigentes republicanos y países vecinos.

Los últimos en rebelarse han sido varios gobernadores, que han cancelado su aportación a la militarización de la frontera con México ordenada por Trump.

Aunque la mayoría son demócratas, como los de Carolina del Norte, Connecticut, Delaware, Pensilvania, Nueva York o Rhode Island, también hay republicanos, como los de Massachusetts, Maryland, Nebraska o Florida, Rick Scott.

Este último instó a Trump a «detener» la separación y pidió información sobre la reapertura de un albergue para estos menores en Homestead, al sur de Miami y donde ayer se impidió la entrada al senador Bill Nelson.

Mientras, el estado de Nueva York anunció que demandará al Gobierno federal por violar los derechos constitucionales de padres e hijos separados en la frontera, de los cuales más de 70 han sido trasladados a la «Gran Manzana» desde abril pasado.

«Los niños están siendo usados básicamente como moneda de cambio ante el Congreso para obtener lo que la administración quiere», dijo el gobernador del estado, Andrew Cuomo, a la prensa.

También han sido muy críticos destacados dirigentes republicanos, como su líder en el Senado, Mitch McConnell.

«Yo y todos los miembros de la conferencia republicana apoyamos un plan que mantenga unidas a las familias mientras se determina su estatus migratorio», señaló McConnell, que espera un rápido acuerdo con los senadores demócratas sobre una ley que ponga fin a estas rupturas familiares.

Horas antes, Trump había reafirmado su apoyo a la política de «tolerancia cero» y asegurado que los culpables son los demócratas, que pretenden que la inmigración ilegal «infeste» el país.

El Gobierno ha admitido que la separación de los niños de sus familias en la frontera tiene como fin disuadir la inmigración ilegal, una táctica que ya había adelantado hace un año el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, que podría adoptar.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) reclamó por su parte que si el Gobierno continúa con las medidas, asegure al menos la reagrupación de las familias separadas.

El pasado fin de semana, el Gobierno permitió el acceso de periodistas al centro de detención de Casa Padre en Bronwsville (Texas), donde comprobaron cómo los niños conviven en un antiguo almacén con habitaciones sin puertas ni techos.

En el extranjero, las mayores críticas proceden de los países de origen de los inmigrantes, como México, El Salvador o Guatemala, cuyo presidente, Jimmy Morales, aseguró hoy que la «grandeza y nobleza» de EE UU están en juego con una política que ha separado a 2.000 niños, de los cuales 465 son guatemaltecos.

En medio de toda esta polémica, EE UU anunció anoche su retirada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una decisión «decepcionante, pero no sorprendente» para la ONU.

En una rueda de prensa sin preguntas en Washington, la embajadora ante la ONU, Nikki Haley, justificó la decisión por las posturas de países como China, Venezuela, Cuba o la República Democrática del Congo, que, a su juicio,«no respetan» los derechos humanos.

Esta retirada es el último rechazo de EE UU a sus compromisos multilaterales tras abandonar la Unesco, el Acuerdo climático de París y el pacto nuclear con Irán, y aleja cada vez más al país más industrializado del mundo del consenso internacional.

«Cruel e inhumana», política migratoria de Trump: Videgaray

El titular de la SRE, Luis Videgaray, llama a reconsiderar medida; de los más de 1,900 casos de separaciones de familias, 25 son de mexicanos; llama a comunidad internacional a no ser indiferente

Luego de que se difundieran imágenes acerca de la separación de niños de sus padres migrantes en Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, condenó la medida de ese gobierno, a la que calificó de «cruel e inhumana» y urgió a altos mandos estadunidenses a reconsiderarla.

En conferencia, el funcionario mexicano informó que si bien el gobierno mexicano respeta la soberanía de EE UU, no se puede ser indiferente ante una situación que vulnera los derechos humanos de los migrantes, en especial de niños y niñas.

«Es una política cruel e inhumana. México reconoce y respeta la soberanía de EE UU México en ningún momento promueve la migración ilegal; sin embargo, no podemos ser indiferentes a un hecho que viola los derechos humanos y pone en situación de vulnerabilidad a niños»

«Hacemos un exhorto para que se detenga independiente de la motivación jurídica y política que tenga, precisó».

Informó que entre las medidas tomadas por el gobierno mexicano sobre esta situación, está la entrega de una nota a autoridades de EU en la que se expresa el rechazo a esta política y se urge a seguir recomendaciones de carácter práctico.

También el exhortó al gobierno de Donald Trump para que haya una mejor coordinación entre agencias de seguridad y salud para mantener un registro concurrente de los padres y niños, ya que sin ello se dificulta la reunificación familiar.

De acuerdo con Videgaray Caso, también se urgió que se facilite la comunicación entre los padres y los menores, ya que en muchos casos esto no sucede.

Además, si bien representantes de México han acudido a los sistemas de derechos humanos para tratar este tema, hizo un llamado a la comunidad internacional a expresarse de manera clara sobre esto y a no permanecer indiferentes.

Detalló que desde abril cuando el gobierno estadunidense anunció esta política de cero tolerancia se han registrado mil 900 casos de familias separadas, de las cuales, 25 corresponden a mexicanos y el resto son, principalmente, de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Detalló que la mayoría de los casos detectados por las autoridades mexicanas, la mayoría de los menores ha sido repatriada y el resto están en albergues.

Videgaray Caso informó que entre las medidas que México ha llevado a cabo desde que el gobierno de Donald Trump puso en marcha esa política están las visitas de autoridades mexicanas a albergues, entrevistas a los niños, identificación de familiares y, en la mayoría de los casos, la repatriación de acuerdo con los convenios que se tienen.

Aclaró que los consulados trabajan con organizaciones de la sociedad civil y despliegan todas las acciones posibles para identificar los casos de mexicanos afectados por esta medida.

Además, el titular de la SRE informó que en próximos días se reunirá representantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, con quienes se acordó dar asistencia para intercambiar información, establecer acciones conjuntas en EU y definir posiciones comunes ante órganos multilaterales para brindar apoyo a connacionales.

«Tenemos capacidad institucional y la voluntad para apoyar a los niños de estos pueblos hermanos», dijo.

También mantendrá la próxima semana reuniones con organizaciones de derechos humanos para determinar acciones conjuntas en la materia.

Artistas muestran rechazo

Artistas repudian la inhumana separación de familias migrantes Manolo Caro, Miguel Rodarte, Ana Claudia Talancón y Mariana Treviño demandan que finalice una situación tan cruel; Lin Manuel Miranda y Reese Witherspoon coinciden.

Luego de conocerse que en el último mes más de dos mil niños migrantes han sido separados de sus padres al llegar a la frontera de Estados Unidos y que debido a la política de Donald Trump permanecen encerrados en jaulas metálicas, artistas nacionales e internacionales han criticado la situación por considerarla cruel e inhumana. «Me parece retrógrada, de lo más doloroso, ni quiero entrar mucho en el tema porque han sido horas muy difíciles para todos, viendo la poca reacción que ha tenido nuestro gobierno ante esta situación y la completa frialdad y lo inhumanizado que está el presidente de Estados Unidos; me parece lamentable y reprobable», dijo en entrevista con ¡hey! el director Manolo Caro.

Ante la política migratoria de Donald Trump, el actor Miguel Rodarte mencionó que es inaceptable que se quiera seguir manteniendo como justificable una situación tan cruel y, enérgico, sostiene que esto debe cambiar de manera radical e inmediata. «Es sumamente triste que se esté arrebatando de esa manera tan brutal e inhumana los hijos de las madres y los padres, y que sean tratados como si fueran caricaturas, como si fuera Pinocho en una jaula; se me hace absurdo que exista razonamiento que quiera justificar ese tipo de comportamientos, genera mucha rabia y un impulso de querer exigir, gritar y pedir un cambio, no puede seguir este tipo de trato para ninguna persona y menos para un niño», indicó.

Con voz entre cortada, Ana Claudia Talancón comentó que no imagina el dolor que deben sentir las familias; lamenta que en este momento «no tenga vida» por la película que graba, pero hace poco firmó una petición y quiere sumarse a un movimiento para dejar un granito de arena. «Es una situación penosa, que no debería suceder y es importante que cambie, se deben respetar los derechos de los niños, que no se separen las familias; me imagino el dolor que deben estar atravesando los niños, las madres, los padres», comentó.

Mariana Treviño calificó la situación como deleznable; agradeció que los medios estén poniendo atención en el tema para que todo el mundo esté informado y celebró las reacciones internacionales, pues es un momento para permanecer unidos ante crueldades como esta. “Qué bueno que el mundo entero esté revelándose ante eso, porque es lamentable”, subrayó.

Zuria Vega destacó: “Es terrible, veo las imágenes y lloro, me parece un nivel de crueldad ya inexplicable, es algo muy grave”. El productor Juan Osorio, quien en unos días estrenará su nueva producción, Mi marido tiene más familia, expresó: “Duele, como padre me separan de Emilio, me muero; primero hay que tener conciencia de que estas personas no están ahí por gusto ni por hacer daño, están ahí por una lucha, por un compromiso, de superarse y crecer, de necesidad; yo siempre he dicho que algunas personas que tienen el poder actúan sin sentimientos, por eso esas reacciones; deseando que les vaya bien a todos y pronto se solucione y tengamos otro destino”.

A escala internacional

Estrellas como Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Alyssa Milano, Mark Hamill, Lin-Manuel Miranda, Judd Apatow, Kumail Nanjiani, Piper Perabo y Common la han criticado. Oprah Winfrey escribió a sus 42.7 millones de seguidores: «Bebés arrancados de sus padres. ¡No puedo tolerarlo!“. Nelson tuiteó el lunes un mensaje al presidente pidiéndole que lo acompañe a visitar los centros «para comprender mejor lo que está pasando ahí».

El publicista de Nelson confirmó que el cantante country de 85 años escribió el tuit, que se publicó desde la cuenta de su esposa Annie.

En un comunicado a Rolling Stone, Nelson fue aún más crítico al decir que «los cristianos en todas partes deben estar indignados». Citó la letra de la canción «Living in the Promiseland” («Viviendo en la tierra»), de su álbum de 1986 The Promiseland. Tony Kushner, dramaturgo laureado con los premios Tony y Pulitzer, también sumó su voz al esfuerzo al calificar la política como «monstruosa» y decir que está «impactado» de ver cómo EU la implementa.

Este jueves a las 16 horas está programada una manifestación contra la Reforma migratoria de Donald Trump, frente a la embajada estadunidense en Paseo de la Reforma. Otras figuras como Miguel Bosé, Carlos Rivera, Yahir y Paty Cantú también se sumaron a la protesta. Bosé escribió en su cuenta de Facebook: «Trump sabía que eras una escoria, pero con esto ya pasas a nivel de criminal, #LosNiñosNunca».