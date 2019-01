No vamos a dar un paso atrás y no vamos a ceder López Obrador: ” No descarta” nuevos sabotajes a oleoductos en México

Agencia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se detectaron nuevas tomas clandestinas en ductos de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, en los cuales se transportan combustibles. México _El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se detectaron nuevas tomas clandestinas en ductos de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, en los cuales se transportan combustibles. “No vamos a dar un paso atrás y no vamos a ceder. Ayer nos sacaron de operación la mayoría de los ductos. Nos los pincharon. Provocaron fugas, en algunos casos, peligrosas“, declaró López Obrador. “Afortunadamente la gente ya no acudió”, añadió el mandatario. Señaló que nada más el ducto Salamanca-Guadalajara “lo sacaron cuatro veces de operación”, mientras que el ducto Tuxpan-Azacpotzalco que abastece a la Ciudad de México también fue detenido por tomas clandestinas. Así lo afirmó el mandatario durante su habitual conferencia matutina de este martes 22 de enero, luego de presentar un plan para combatir el robo de gasolina mediante programas sociales en comunidades pobres donde la gente recurre al llamado “huachicoleo” (robo de gasolina) como una forma de subsistencia. “Son 91 municipios los que se van a tender con el propósito de que la gente no se vea obligada por la pobreza, por la necesidad, a llevar a cabo prácticas de recolección de gasolina y de otros combustibles”, explicó López Obrador. ¿En qué consisten las ayudas sociales? Los programas sociales orientados a evitar el robo de combustibles están focalizados en apoyos económicos para adultos mayores y productores agrícolas, así como becas para jóvenes en busca de empleo. La Secretaría de Bienestar, encabezada por la secretaria Maria Luisa Albores, indicó que la adminsitración de López Obrador implementará la pensión universal para adultos mayores y la beca para personas con alguna discapacidad. Dentro de la zona donde se roba combustible, el Gobierno otorgará becas de 2.500 pesos (130 dólares) mensuales a una población objetivo de 766.927 adultos mayores, con una inversión de casi 2.000 millones (104 millones de dólares) de pesos. El titular de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, señaló que el Gobierno proporcionará apoyos directos por hectárea a 2,8 millones de pequeños productores agrícolas con el fin de y así contribuir a la autosuficiencia alimentaría. En los estados con robo de combustible, se atenderán 85 municipios en 8 estados, para lo cual se destinarán 530 millones de pesos (27 millones de dólares). Por su parte, Luisa María Alcalde, encargada de la Secretaría del Trabajo, informó que la administración federal dará atención a jóvenes que no han tenido oportunidades estudiar ni trabajar, sobre todo a los 53.333 jóvenes que viven en zonas por donde pasan los ductos.

