Liberada joven palestina Ahed Tamimi tras ocho meses en prisión

Tamimi permanecía detenida desde hace ocho meses en un centro de máxima seguridad, completamente aislada e incomunicada

Foto: Agencias

Palestina – La joven considerada símbolo de la lucha palestina, Ahed Tamimi, quien permanecía detenida desde hace ocho meses en un centro de máxima seguridad, completamente aislada e incomunicada, fue liberada la mañana de este domingo, informó Assaf Librati, portavoz del servicio de prisiones.

Nariman Tamimi paying respects to family of the latest martyr from #NabiSaleh, Izzidine Tamimi and being welcome by family in the village. #Palestine pic.twitter.com/J53WsSyb9H

— مريم البرغوثي (@MariamBarghouti) July 29, 2018