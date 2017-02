La Casa Blanca se pronuncia contra el bloqueo del decreto migratorio

Estados Unidos revierte la revocación de más de 60 mil visas de viaje, expresó en un comunicado el Departamento de Estado

Foto: Agencias

EE UU — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró de «ridícula» la decisión de un juez federal que bloqueó su decreto migratorio contra los nacionales de siete países musulmanes, y aseguró que será «anulada».

«¡La opinión de ese supuesto juez, que básicamente priva a nuestro país de su policía, es ridícula y será anulada!», advirtió el presidente estadounidense en una serie de tuits, un día después de que un juez de Seattle bloqueara temporalmente su decreto.

Pronunciamiento

La Casa Blanca respondió la decisión judicial con un comunicado en el que aseguraba que el Departamento de Justicia «defenderá la orden ejecutiva, que creemos es legal y apropiada».

Recordó en su texto que el presidente «tiene la autoridad constitucional y la responsabilidad de proteger a los estadounidenses» y que su orden aprobada hace una semana «tiene como objetivo proteger al país».

Decisión

Un juez de Estados Unidos ordenó el viernes el cese temporal al decreto de Donald Trump de prohibir la entrada a refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, en la más severa respuesta a la polémica medida presidencial.

El magistrado federal James Robart bloqueó momentáneamente el decreto, mientras estudia en su totalidad el recurso de amparo introducido por el fiscal general del estado de Washington (oeste), Bob Ferguson.

Jueces federales de otros estados han actuado en contra del decreto migratorio, que entró en vigor el pasado viernes, pero el fallo de Robart es hasta ahora el más amplio.

Fergunson interpuso una demanda para invalidar disposiciones clave de la orden ejecutiva de Trump, que prohíbe la entrada de refugiados sirios por tiempo indefinido y de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por 90 días.

Otros refugiados no podrán entrar por 120 días.

«La Constitución prevaleció hoy», expresó Fergunson después del fallo judicial. «Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente», añadió.

Sin embargo, abogados representando al gobierno de Trump indicaron que, como presidente, tenía amplios poderes y estaba en su derecho de dictar una orden que proteja a los estadounidenses.

Protestas en Londres

Miles de personas se manifestaron este sábado en Londres para denunciar el decreto antiinmigración de Donald Trump, así como la «connivencia» de la primera ministra británica, Theresa May, con el presidente de Estados Unidos.

Los manifestantes se concentraron por la mañana frente a la embajada estadounidense, convocados por varias organizaciones antirracistas, pacifistas o antiausteridad, como «Stand Up to Racism», «Stop the War Coalition» o «The People′s Assembly Against Austerity».

Luego marcharon hacia Trafalgar Square con pancartas que rezaban «¡Trump a la basura!», «No al racismo» o «¡Miente!».