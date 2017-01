Jurado pide sentenciar a Dylann Roof a pena de muerte

El juez Richard Gergel sentenciará formalmente a Roof el miércoles a las 9:30

Un jurado federal recomendó sentenciar a Dylann Roof a pena de muerte por la masacre de nueve personas en una iglesia de la comunidad negra de Charleston, Carolina del Sur, en junio de 2015.

Antes de que el jurado deliberara durante tres horas, Roof le dijo al jurado que sentía que no tenía opción. «En mi confesión al FBI les dije que tenía que hacerlo, y obviamente eso no es verdadero en realidad… No tenía que hacer nada», dijo Roof al pronunciar sus propios argumentos de cierre en la fase final del juicio. «Pero lo que quería decir cuando dije eso es que sentía que tenía que hacerlo, y aún siento que tenía que hacerlo».

Pero Roof también sugirió que debía ser perdonado. «Por lo que me han dicho, tengo el derecho de pedirles que me den cadena perpetua, pero no estoy seguro qué bien va a hacer eso, en todo caso», dijo Roof. «Pero lo que diré es que solo uno de ustedes tiene que estar en desacuerdo con el resto de los jurados».

En diciembre Dylan Roof fue hallado culpable por todos los cargos por los que estaba acusado por la masacre: 9 por violar la Ley de Delito de Odio al ser homicidios, 3 por violar esta misma legislación al ser intentos de homicidio, otros nueve cargo son por la obstrucción en el ejercicio de la religión que terminaron en homicidios, tres más en esta misma ley pero bajo la modalidad de intento de homicidio y uso de un arma peligrosa y otros 9 cargos por el uso de un arma de fuego para cometer asesinato durante y en relación con un delito de violencia.

La gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, dijo en un comunicado en diciembre tras conocer la culpabilidad por los cargos: «Espero que los sobrevivientes, las familias y la gente de Carolina del Sur puedan hallar algo de paz por el hecho de que se hizo justicia».