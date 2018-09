Jim Carrey, cuando le mencionaron a Venezuela: Tenemos que decir sí al socialismo (+VIDEO)

El actor canadiense Jim Carrey, conocido por sus personajes en películas como “La Máscara” y “Mentiroso, Mentiroso”, aseguró que se debe decir “sí” al socialismo, debido a su experiencia personal con el modelo político

Foto:Agencia

Canadá -El actor canadiense Jim Carrey, conocido por sus personajes en películas como “La Máscara” y “Mentiroso, Mentiroso”, aseguró que se debe decir “sí” al socialismo, debido a su experiencia personal con el modelo político.

Tenemos que decir sí al socialismo, a la palabra y todo”, dijo Jim Carrey durante una entrevista con el programa Real Time with Bill Maher, de la cadena HBO, mientras le explicaba a Bill Maher, conductor del programa, su experiencia viviendo en socialismo cuando estaba pequeño.

La respuesta del actor vino después de que el conductor señalara que los republicanos critican a los socialistas y demócratas progresistas, al citar el ejemplo de Venezuela como un “régimen”.

El actor defendió el socialismo al contar la experiencia que vivió en su infancia: “No es un fracaso, y nunca esperé nada en mi vida. Elegí mis propios doctores. Mi madre nunca pagó por una receta, fue fantástico”.

El comentario del actor generó una ola de comentarios en repudio, como el del usuario @eliashadadrahbe, que escribió: “Yo entiendo a Jim Carrey. Cuando uno esta forrado en dinero o mantenido puede hablar cualquier zoquetada , pero lo que hay en Venezuela es una secta de chiripas engendros robando”.

O el del usuario @realLibertyTom, que pidió al actor una “redistribución” de su riqueza. “Oye Jim Carrey, si apoyas tanto el socialismo, que es una redistribución de la riqueza, ¿qué tal si me lo distribuyes a mí, un hombre discapacitado tratando de hacer su camino en este mundo? Después de todo, he oído que ahora vales más de 100 millones. Seguramente enviando 5 me ayudaría”.