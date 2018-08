Jaime Bayly asegura que participó en reunión para el atentado contra Maduro (+ video con la confesión y complicidad en el intento de magnicidio)

El presentador de televisión admitió conocer los planes de magnicidio contra el presidente Nicolas Maduro y aseguró “van a venir más” intentos

Miami -El periodista peruano Jaime Bayly, residenciado en Miami, admitió haber participado en reuniones sobre el intento de magnicidio en contra del presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros.

Durante su programa, transmitido a través de una televisora de Miami, Bayly dijo que supo del plan para atentar contra Maduro durante la semana pasada.

«Yo me enteré del plan durante la semana, me conminaron a una reunión yo no quería ir, pero fui y los escuché y me dijeron: ‘el sábado vamos a matar a Maduro con drones hemos probado los drones en Caracas, funcionan’ y yo les dije ‘hágale, vamos para adelante’», confesó el periodista Jaime Bayly.

Luego de lamentar que el plan fracasara dijo a Maduro: “Que se prepare, porque el grupo que está conspirando, mis amigos, son bastante competentes, ya se llevó un primer susto, van a venir más”.

«Es una lástima, los conspiradores han fallado por esta vez, pero no por eso van a tirar la toalla, seguramente están ya preparando un próximo atentado», agregó.

El presidente Maduro fue víctima de un intento de magnicidio el pasado sábado 04 de agosto, cuando encabezaba el acto por el aniversario 81 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en la avenida Bolívar de Caracas.

Maduro responsabilizó del atentado el presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos y acusó al eje Miami-Bogotá-Caracas de financiar actos terroristas contra Venezuela.

En el minuto 6:03, Jaime Bayly reconoce que los conspiradores “son sus amigos” y continuando con una monologo lleno de palabras floridas y calificativos enfermizos y muy propios de un cómico de poca calidad en el ocaso de su carrera, en el minuto 8:44 “lamenta que el atentado no haya tenido éxito” confirmando su beneplácito con el plan asesino y en medio de una confesión (estúpida) de su complicidad, que debería ser investigada por la justicia norteamericana para ser presentado ante un tribunal, entre el minuto 10:56 al 11:18, reconoce su participación en las reuniones preparatorias del atentado y su autorización para que procedieran con el asesinato.

Este monologo, lleno de lamentaciones por parte del animador por haber fracasado, deja claro que lo sucedido el sábado 4 de agosto de 2018 en medio del acto de la Guardia Nacional Bolivariana, fue, sin lugar a dudas, un atentado, y no la explosión de una bombona de gas o un montaje o trapo rojo, como pretender desinformar diferentes opinadores y “sesudos”analistas.

Todo lo dicho por Jaime Bayly y recogido por el video que sometemos a su consideración, amigo lector, representa, sin duda, la confesión de un complice en la perpetración de un crimen.