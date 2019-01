A diferencia de lo ocurrido con otros ataques, las Fuerzas de Defensa de Israel han asumido la responsabilidad del bombardeo sobre territorio sirio registrado en las últimas horas.

Israel- “La política ha cambiado. Ahora hay un enfrentamiento abierto con Irán. Si necesitamos intensificarlo, lo haremos”, ha dejado claro este lunes el ministro de los Servicios de Inteligencia israelí Israel Katz. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron varios objetivos militares de la milicia Al Quds de Irán en territorio sirio y varias baterías de defensa aérea siria la noche del domingo y la madrugada de este lunes. Desde el Ejército israelí se explica que el ataque fue realizado en respuesta al lanzamiento de un misil por las fuerzas de Irán desde territorio sirio con la intención de atacar la zona septentrional de los Altos del Golán.

“Este ha sido un mensaje claro a los iraníes”, dijo Katz en una entrevista concedida a la emisora Galei Tzahal, informa The Jerusalem Post.

A diferencia de ataques israelíes anteriores, esta vez Tel Aviv se atribuyó los bombardeos de inmediato. Ello indica un cambio de estrategia, pues las autoridades israelíes preferían hasta ahora mantenerse ambiguas sobre sus ataques en Siria, rara vez admitiendo su participación en estos ataques nocturnos. Precisando que Israel va intensificando sus medidas contra las ambiciones terroristas de Irán en Siria, el citado ministro aseguró que Tel Aviv no va a permitir su atrincheramiento en Siria. “Nos ataque quien nos ataque, pagará un duro precio”, advirtió Katz.

Este lunes las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron en su cuenta de Twitter el video de la intercepción de un misil sobre la estación de esquí del monte Hermón el pasado domingo.

This is what’s been happening:

On Sunday, Iranian Quds Forces operating in Syria launched a surface-to-surface rocket from Syria aimed at Israel’s Golan Heights. The Iron Dome Aerial Defense System intercepted the rocket. pic.twitter.com/P7yvkpR6An

