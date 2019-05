Pero en la práctica esto no sucedió” Irán asegura que no negociará con Estados Unidos y no descarta un “ataque militar”

Agencia

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró hoy que Teherán no llevará a cabo nuevas negociaciones con Estados Unidos y apuntó que este país “no se atreverá a tomar medidas militares” contra Irán. Irán -La Guardia Revolucionaria iraní aseguró hoy que Teherán no llevará a cabo nuevas negociaciones con Estados Unidos y apuntó que este país “no se atreverá a tomar medidas militares” contra Irán. Según el jefe de la oficina política de los Guardianes de la Revolución, Yadolah Yavaní, Washington creyó que con la imposición de sanciones “Irán afrontaría desordenes internos y eventualmente negociaría”. “Pero en la práctica esto no sucedió”, subrayó Yavaní en declaraciones a la agencia local Tasnim, vinculada a este cuerpo militar de elite. El alto cargo de la Guardia Revolucionaria señaló asimismo que las medidas adoptadas recientemente por EEUU de designar a los Guardianes grupo terrorista y de enviar al golfo Pérsico un portaaviones y bombarderos buscan también forzar una negociación. “Parece que en su imaginación, que les lleva a engaño, las sanciones y presiones económicas intimidan a la nación iraní y los funcionarios de la República Islámica negocian“, dijo Yavaní, descartando estas opciones. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el pasado miércoles que espera reunirse “algún día con los líderes de Irán para alcanzar un acuerdo”, aunque aseveró que Teherán debe antes “alterar de manera fundamental su conducta”. Ese mismo día, EEUU impuso sanciones a las exportaciones iraníes de hierro, acero, aluminio y cobre, que se suman a las aplicadas contra numerosos sectores el año pasado, entre ellos el bancario y el petrolero, tras retirarse unilateralmente del acuerdo nuclear de 2015. Ese pacto con Irán, firmado también por Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, limita el programa atómico de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, por lo que las medidas de EEUU lo han debilitado profundamente. Por ello, el presidente iraní, Hasan Rohaní, anunció hace dos días que Irán suspende la aplicación de algunos de sus compromisos bajo el pacto como son la venta de excedentes de uranio enriquecido y agua pesada. La tensión entre Teherán y Washington ha crecido en el último mes y se teme que se agrave debido al despliegue militar estadounidense en el golfo Pérsico y a la presencia en esa zona de la Guardia Revolucionaria iraní.

NOTICIAS SUGERIDAS