Incendios forestales en California causó la muerte de 31 personas

Bomberos enfrentaban otra ronda de condiciones secas y ventosas el viernes mientras combaten incendios forestales que han provocado la muerte de al menos 31 personas en el norte de California y que han dejado a cientos de desaparecidos en el corazón de la región productora de vinos

Foto:Agencias



California-El incendio forestal más letal en la historia de California ha provocado la muerte de personas mientras dormían en sus camas y llevó a las autoridades a evacuar a miles de residentes, advirtiéndoles que si decidían quedarse a esperar «se las arreglaran solos».

La cifra de muertos y damnificados por los más de 20 incendios propagados en ocho condados podría aumentar, dado que más de 400 personas sólo en el condado de Sonoma aún figuran como desaparecidas. Vientos de hasta 100 kilómetros por hora y una humedad de sólo un 10 por ciento crearán «condiciones climáticas críticas para incendios» y «contribuirán a un comportamiento extremo del fuego» el viernes por la tarde y hacia el sábado, dijo el Servicio Climatológico Nacional.

Un contingente de 8.000 bomberos trabaja para reforzar y extender líneas de contención en la región, donde las llamas han abrasado 77.000 hectáreas, un área de casi el tamaño de la ciudad de Nueva York. Con 3.500 casas y locales comerciales quemados, los denominados incendios de North Bay han reducido barrios enteros de la ciudad de Santa Rosa a ruinas con árboles y autos chamuscados.

La causa del desastre está bajo investigación, pero funcionarios dijeron que el tendido eléctrico derribado por fuertes vientos el domingo podría haberlo provocado.

En el condado de Sonoma se han presentado hasta 900 reportes de personas desaparecidas, de las cuales 437 han sido halladas posteriormente. No está claro cuántos de los 463 de los que aún no se sabe nada fueron víctimas del fuego en vez de evacuados que no alertaron a las autoridades, dijo el director estatal de los servicios de emergencias, Mark Ghilarducci.

«No estamos ni cerca del fin de esta emergencia», dijo el director de la Oficina de Servicios de Emergencia estatal, Mark Ghilarducci.

Los incendios afectaron al corazón de una región productora de vinos de fama mundial, provocando estragos a su industria turística y dañando o destruyendo al menos 13 viñas del Valle de Napa.

Calistoga, famosa por sus vinos y fuentes termales, estaba desierta el jueves salvo por la presencia de decenas de bomberos en las calles.

La alcaldesa Chris Canning advirtió que los incendios se estaban acercando y que los 5.000 habitantes de la ciudad debían atender la orden de desalojo.

«Esta es una evacuación obligatoria. Su presencia en Calistoga no es bienvenida si no son personal de emergencias», informó Canning durante una conferencia de prensa. Explicó que los bomberos necesitan concentrarse en el combate a los incendios y no tienen tiempo para salvar personas.