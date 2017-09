Huracán Irma deja seis muertos en la isla de San Martín

Se espera que el huracán aumente su fuerza por La Perla, ubicada en San Juan de Puerto Rico

Foto: Agencias

El paso del huracán Irma dejó al menos seis muertos en la parte francesa de la isla de San Martín, informó a la prensa el prefecto del departamento francés de Guadalupe, mientras el ciclón sigue su paso hacia Puerto Rico, Haití y Florida.

«La gendarmería recién pudo comenzar a salir a media mañana, antes la fuerza del viento no les había permitido salir, no hemos podido, tampoco con los bomberos, explorar toda la isla», dijo Maire, advirtiendo que este balance no es definitivo.

El prefecto advirtió además que se estima que puede que «entre el 60% y 70% de las viviendas» en San Martín hayan sido destruidas.

Antes, la ministra de Ultramar francesa, Annick Girarfin, había informado que había «dos muertos y dos heridos» en San Bartolomeo y San Martín.

El presidente francés, Emmanuel Macron, había advertido que el gobierno espera un balance «duro y cruel» del paso del Huracán.

El ojo de Irma, de un diámetro de unos 50 kilómetros, permaneció alrededor de una hora y media en la isla francesa de San Bartolomé y para después azotar a San Martín, que está dividida entre una zona perteneciente a Francia y otra asociada al reino de los Países Bajos.

En las redes sociales, las fotografías y los videos dejaban entrever el alcance de los daños en las islas -donde se produjeron cortes de electricidad y de telecomunicaciones-, con barcos transformados en maderas en un puerto, árboles descopados por las ráfagas de viento, tejados arrancados y coches sumergidos en las calles.

El mar ha «invadido con extrema violencia» las orillas, con la «sumersión importante de las partes bajas del litoral», según la agencia meteorológica francesa Météo-France.