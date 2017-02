Hija de Donald Trump enamorada del primer ministro de Canadá (+Fotos)

Tras el encuentro de la hija del presidente de EE UU con el joven político canadiense durante su visita oficial a Washington usuarios de las redes sociales usaron su creatividad y realizaron miles de memes

EE UU – La familia Donald Trump ha dado de que hablar desde que el magnate llegó a la presidencia de Estados Unidos, entre ellos destaca una fotografía publicada por la hija Ivanka Trump el pasado mes de enero con la que fue criticada por su desinterés e insensibilidad ante la medida antimuslmám de su padre.

Ahora las redes sociales al revolucionados luego de que Ivanka publicara una imagen sentada en el escritorio del Despacho Oval de la Casa Blanca y al lado de ella aparecieran su papá y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! 🇺🇸🇨🇦 pic.twitter.com/AtiSiOoho0 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 13, 2017

»¡Una gran discusión con dos líderes mundiales sobre la importancia de que las mujeres tengan un asiento en la mesa!», escribió.

La hija del empresario también dio de que hablar al sentarse junto a Trudeau durante una mesa redonda con mujeres ejecutivas de Estados Unidos y Canadá, donde las fotografías hablan por sí solas y varios medios aseguraron que Ivanka «veía con amor» al primer Ministro y hasta comentaron en tono de burla que era la nueva integrante del club de fans del canadiense.

And you thought this @realDonaldTrump & @JustinTrudeau pic was the best today?….girllllll check out @IvankaTrump giving the golden look .. pic.twitter.com/DXoepwTFQw — Darrell MacMullin (@DMACmullin) February 14, 2017

Mientras, Blair Elliott destacó con ironía que su género fotográfico favorito era el de «mujeres casadas mirando a Justin».

Un close up

Ivanka looking like she's willing to risk it all. pic.twitter.com/fyR9ajm0OA — Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) February 13, 2017

«¿Y pensaban que esta foto de Donald Trump y Justin Trudeau era lo mejor de hoy?», preguntó Darrell MacMullin, «Pues vean aquí a Ivanka Trump lanzando la mirada de oro…»

Y un consejo para futuro: el usuario @DannyDutch advirtió que «nadie está a salvo del primer ministro que puede robarte a tu chica».

My favourite photo genre is "married women meeting Justin." pic.twitter.com/XBsLL8Ws4w — Blair Elliott (@blairelliott) February 13, 2017

