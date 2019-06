Un helicóptero se estrella contra un edificio de 54 pisos en Nueva York

this is the first shot I’ve seen of the actual building apparently hit by a helicopter https://map.snapchat.com/story/1ab7841c343569f7/snap/W7_EDlXWTBiXAEEniNoMPwAAYVv_d7Anz9-ZbAWtCmAhyAWtCmAbeAO1OAA/@40.762335,-73.982192,14.80z …

De momento no hay datos disponibles sobre posibles víctimas ni los daños causados al rascacielo