Haití en llamas en medio del olvido internacional (+ video con imágenes fuertes)

Hay que sacar a la opinión pública internacional el caso de Haití: una crisis invisible para muchos países y medios de comunicación. Javier Rodríguez Carrasco analiza en profundidad los motivos de este enésimo capítulo de una situación sin fin en la que la barbarie, las luchas callejeras, la pésima situación económica y la corrupción se mezclan a partes iguales en un país donde la desesperanza parece haber obtenido carta de ciudadanía.

Haití no centra las miradas de la comunidad internacional y de los medios de comunicación. A diferencia de Venezuela, Haití no tiene yacimientos de petróleo y no puede ofrecer nada, pero sí vive miseria, hambre y caos que no acaparan las primeras planas de los periódicos. “El país más pobre del continente americano poco o nada le interesa a la alta clase política”, señala Javier Rodríguez Carrasco.

“Haití es un Estado fallido donde apenas se sobrevive con dos dólares diarios, con una economía colapsada, parada, y en medio de esta situación, ¿dónde está la actuación de la Organización de Estados Americanos? ¿Dónde están las toneladas de ayuda humanitaria, los fondos, los millones de dólares que se necesitan para que los ciudadanos puedan acceder, por ejemplo, al agua potable?”.

Desde el 7 de febrero, la situación en Haití se agudizó con las manifestaciones que marcaron el aniversario de los dos años de mandato presidencial de Jovenel Moise, que afronta fuertes críticas por no haber tomado medidas eficaces para paliar la realidad de su pueblo. Además, sobre la mesa está un presunto fraude de fondos públicos a través del PetroCaribe, plataforma por la que el país caribeño recibe combustible de Venezuela a un precio ventajoso.

“Las protestas en edificios oficiales, e incluso a la puerta del palacio presidencial donde Moise se atrincheraba, prometen convertirse en auténticas batallas campales –si no se ponen remedios– que son miradas desde la barrera, desde la distancia, por gran parte de la comunidad internacional”, indica Rodríguez Carrasco.

La solución para el país, en el que “la pobreza, sumada a la corrupción, se ha convertido en una parte intrínseca que conforma la bandera”, está en muchos factores, empezando por romper “la soga de la corrupción”, “mirando por la gente que está en verdadera necesidad, saneando una economía insostenible y empoderando a las instituciones limpias”, pero, ante todo, en el apoyo desde fuera, concluye el conductor de ‘El Zoom’.

