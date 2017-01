Greenpeace protesta contra Trump cerca de la Casa Blanca

Siete activistas subieron a la grúa y colgaron desde allí la pancarta de 20 por 10 metros con la palabra «Resiste» en letras negras y un fondo amarillo, la cual era visible desde la Casa Blanca

Washington — Activistas de Greenpeace desplegaron una gran pancarta con la palabra «Resiste», que colgaron desde una grúa de construcción cerca de la Casa Blanca, para protestar contra el presidente Donald Trump.

El grupo ambientalista señaló en su página de Facebook que el objetivo de la acción es criticar lo que llama la negación de Trump al cambio climático, el racismo, la misoginia, la homofobia y la intolerancia.

Siete activistas subieron a la grúa y colgaron desde allí la pancarta de 20 por 10 metros con la palabra «Resiste» en letras negras y un fondo amarillo, la cual era visible desde la Casa Blanca.

Los activistas permanecieron en ese lugar hasta media mañana, precisó Greenpeace.

«La gente en este país está lista para resistir y levantarse de maneras en que nunca lo hizo antes», dijo Karen Topakian, presidente de la junta ejecutiva de Greenpeace Inc.

«El desdeño y la falta de respeto de Trump para nuestras instituciones democráticas me asusta, yo estoy muy inspirada por el movimiento multigeneracional de progreso que crece en cada estado. Greenpeace ha usado la no violencia para resistir a matones tiránicos desde 1971, y no vamos a parar ahora», agregó Topakian.