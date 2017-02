Fiscalía brasileña pide nuevas fórmulas para regularizar inmigrantes venezolanos

El manifiesto, divulgado hoy por la Fiscalía, denuncia la saturación de las comisarías de la Policía Federal ante la avalancha de solicitudes de refugio por parte de inmigrantes del vecino país, que entran mayoritariamente por el estado fronterizo de Roraima

Foto: Agencias

Los inmigrantes venezolanos no pueden acogerse en este momento al Acuerdo sobre Residencia de Nacionales de los Estados Partes del Mercosur ya que su país está actualmente suspendido del bloque regional, agregó la misiva.

La Fiscalía y la Defensoría brasileñas, entre otras entidades, demandaron hoy la búsqueda de nuevas fórmulas para regularizar la situación migratoria de «miles» de venezolanos que han ingresado en Brasil para huir de la «crisis política y económica» que atraviesa su país.

El manifiesto, divulgado hoy por la Fiscalía, denuncia la saturación de las comisarías de la Policía Federal ante la avalancha de solicitudes de refugio por parte de inmigrantes del vecino país, que entran mayoritariamente por el estado fronterizo de Roraima.

El documento apunta que el Estatuto del Extranjero que opera en Brasil «no posee alternativas normativas para dar cuenta de este complejo flujo migratorio», siendo la «única opción», por ahora, pedir el estatus de refugiado.

Este hecho «coloca a los inmigrantes sin alternativa a la solicitud de refugio, aunque esa no sea la situación o el deseo personal» y al mismo tiempo «generó un gran contingente de sujetos que no consiguen obtener el acceso a dicho procedimiento». Los inmigrantes venezolanos no pueden acogerse en este momento al Acuerdo sobre Residencia de Nacionales de los Estados Partes del Mercosur ya que su país «está actualmente suspendido» del bloque regional, agregó la misiva, enviada al Consejo Nacional de Inmigración de Brasil.

«En esta circunstancia, los ciudadanos venezolanos no tienen como ampararse sobre este instrumento legal a fin de obtener documentos de residencia y permiso de trabajo en Brasil», explica el manifiesto, firmado también por otras fundaciones y ONG, entre las que destaca Cáritas.

Los cuatro países fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) comunicaron a Venezuela el pasado 2 de diciembre que cesaba de ejercer sus «derechos inherentes» como Estado parte del bloque regional, tras haber incumplido las obligaciones asumidas en el Protocolo de Adhesión.

Las instituciones participantes recordaron que rechazar la regularización de los inmigrantes sería en la práctica «contraproducente» para Brasil. Asimismo, señaló que no sería «humanitario» impedir o negar «a estas personas la posibilidad de buscar supervivencia temporal» en Brasil, «cuando en su país se encuentran en situación de extrema precariedad y hambre».