Extienden toque de queda en Florida por el huracán Irma

La medida de toque de queda que inició en Miami, autoridades la han extendido a varias ciudades del sur de la Florida por el huracán Irma

Foto: Agencias

Florida-Los toque de queda fueron establecidos la tarde del sábado debido a las condiciones peligrosas del huracán Irma con categoría 4. Este domingo, sin embargo, esas medidas de seguridad fueron extendidas hasta las 11 a.m del lunes en North Miami Beach y las 10 a.m. del mismo día en el condado de Broward.

«Durante el toque de queda está prohibido el tránsito de peatones y vehículos excepto para los servicios de bomberos, rescate, emergencia, hospitales, ambulancias o policía, entre otros», de acuerdo al comunicado emitido por el centro de operaciones de emergencia del condado de Broward.

Lea también: Irma se cobra las tres primeras víctimas en Florida (+Videos)

También se amplió el toque de queda en Coral Gables de 7 a.m. el domingo a 7.00 a.m. del lunes, mientras que en Aventura se estableció desde las 12 p.m. el domingo hasta el lunes a las 12 p.m. Homestead lo fijó desde el 8 a.m del domingo a las 6.00 am del lunes.

Otros toque de queda en el sur de Florida, que terminaron el domingo en la mañana incluyeron partes de Key Biscayne, Miami y Miami Beach hasta las 7 a.m. del domingo.

Líneas de energía caídas, árboles que bloquean los caminos, calles inundadas, vientos de alta velocidad y tornados convierten las calles en un auténtico riesgo para los residentes. Aún en lugares sin toque de queda, las autoridades urgen a los residentes a no salir a las calles, avenidas y autopistas.