Exsenador colombiano niega que dinero de Odebrecht fuera para campaña de Santos

El exsenador de Colombia involucrado en el escándalo de Odebrecht, quien según la fiscalía entregó dinero de esa empresa brasileña a un intermediario de la campaña para la reelección del presidente Juan Manuel Santos, negó que los recursos fueran para la candidatura del mandatario

Foto: Agencias

Bogotá — El Consejo Nacional Electoral (CNE), máxima autoridad electoral del país, dio a conocer la información tras recibir una carta del exsenador Otto Bula, detenido a mediados de enero por supuestamente recibir 4,6 millones de dólares de Odebrecht para la adjudicación de obras públicas, de los cuales habría entregado un millón a un intermediario de la campaña Santos Presidente 2014.

«Manifestaré entre otras cosas, que no es cierto, ni me consta, ni he dicho que el dinero que entregué al señor Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña Santos Presidente o al señor Juan Manuel Santos», reza el texto firmado por Bula y cuya autenticidad fue confirmada este miércoles por el presidente del CNE, Alexander Vega.

«Ayer (martes) pude corroborarla nuevamente con el señor abogado apoderado de Otto Bula», enfatizó Vega al subrayar que el documento es original.