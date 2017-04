Evo Morales sale bien de operación en Cuba y está en reposo

Morales viajó a Cuba el jueves para una intervención que inicialmente está prevista para el 8 de abril y posteriormente se adelantó, pero no quedó claro si esta se realizó el viernes o el sábado

Cuba- El presidente de Bolivia, Evo Morales, superó con éxito una operación de garganta que se le realizó en Cuba y deberá permanecer con reposo de voz por lo menos una semana.

El ministro de la Presidencia de la nación sudamericana, René Martínez, quien acompañó al gobernante a la isla dio un parte de la salud del mandatario de manera «oficial» el sábado a través de la cadena de noticias multilateral Telesur, con sede en Venezuela, de la cual Cuba es socia.

«Fue absolutamente exitosa», dijo Martínez al referirse a la intervención quirúrgica. «Los resultados conclusivos y el informe médico nos llenan de plena satisfacción».

Según el funcionario, Morales, de 57 años, cumple con rigurosa disciplina las recomendaciones del equipo de galenos que lo operaron, por lo que se espera «un pronto restablecimiento».

«Está en sala de reposo, hay una recomendación básica de estricto cumplimiento de hacer reposo absoluto de voz, vale decir que no podrá hablar durante cuatro a siete días, dependiendo de cómo vaya esta evaluación podrá ya retomar sus actividades», manifestó Martínez, quien explicó que aún no se sabía cuándo retornará a Bolivia.

Funcionarios de la Embajada de Bolivia en La Habana no respondieron a solicitudes de información por parte de The Associated Press.

El gobernante boliviano es uno de líderes que simpatizan con la izquierda del continente y prefirió en los últimos años ser atendido de sus enfermedades en Cuba. El caso más conocido fue el de su aliado venezolano, el fallecido gobernante Hugo Chávez.