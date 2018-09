¡Otro escándalo! Renuncia la ministra española de Sanidad por presuntas irregularidades en su máster

La ministra española de Sanidad, la socialista Carmen Montón, presento su renuncia hoy tras difundirse presuntas irregularidades en la realización de un máster que cursó en una universidad madrileña, según informaron a Efe fuentes del Palacio de la Moncloa.

María Luisa Carcedo, hasta ahora Alta Comisionada para la Lucha contra la Pobreza Infantil será la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en sustitución de Carmen Montón, ha informado el Palacio de la Moncloa.

La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha anunciado su renuncia en una comparecencia ante los medios de comunicación después del escándalo por las presuntas irregularidades en su máster.

Tras defender su gestión al frente del Ministerio de Sanidad en estos 100 días de Gobierno de Pedro Sánchez, ha defendido su honestidad y honradez y ha vuelto a insistir en que no cometió irregularidades.

“Decidí cursar un máster para aumentar mis conocimientos, poniendo todo el empeño en hacerlo lo mejor posible y sin desatender mi dedicación parlamentaria. En las últimas horas se ha puesto en cuestión mi labor. Desde el primer minuto he dado explicaciones, toda la información de la que dispongo, me he puesto a disposición de los medios. He sido transparente y honesta. Como he reiterado no he cometido ninguna irregularidad. Lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo con la conciencia muy tranquila. Estoy orgullosa y agradecida de que el presidente haya contado conmigo. He sentido en todo momento la calidad humana de Pedro Sánchez y, para que esta situación no influya en su política, le he comunicado mi dimisión como ministra”, ha dicho en una corta comparecencia en la que no ha admitido preguntas.

Montón presenta su renuncia pocas horas después que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le mostrara públicamente su apoyo y destacara su “extraordinario trabajo”. Durante la sesión de control al Gobierno de esta tarde en el Senado, Sánchez ha dicho que Montón esta haciendo “lo que se le pidió”, esto es “revertir los recortes y avanzar en derechos vinculados a la sanidad pública”, con leyes como la sanidad universal o la que lucha contra la violencia infantil. “Lo único que puedo decir como presidente del Gobierno es que la ministra está haciendo un excelente trabajo y lo va a seguir haciendo”, ha destacado Sánchez defendiendo la continuidad de Montón en el Ejecutivo.

la ministra había vuelto a negar irregularidades en el ‘Máster en Estudios Interdisciplinares de Género’ que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y, en ese momento, ha rechazado dimitir por entender que sería una decisión “injusta”.

“Tengo el certificado de notas y ahí tengo todas las asignaturas superadas. Si ahora ha habido una modificación que escapa de mi conocimiento no es mi responsabilidad. Si tuviera la explicación se la daría”, ha indicado la titular de Sanidad en una entrevista en la Cadena Ser al ser preguntada por los supuestos cambios en la calificación de una asignatura por parte de la URJC.

Ha reiterado, asimismo, tener conocimiento de la convalidación de ninguna de las materias del máster. “Puedo decir de forma contundente que no he solicitado la convalidación de ninguna. Esta convalidación se escapa a mi ámbito de responsabilidad, conocimiento o petición”, explicaba la dirigente socialista esta mañana, quien ha recordado además que “la custodia de las actas también escapa” de su “responsabilidad”.