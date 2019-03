Elliott Abrams: En Venezuela no habrá intervención militar sino presiones políticas y diplomáticas (+VIDEO)

En entrevista con la periodista colombiana, Patricia Janiot, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams,

-En entrevista con la periodista colombiana, Patricia Janiot, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, negó la posibilidad de una intervención militar para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro,

Aseguró que tampoco harán uso de la fuerza para introducir la ayuda humanitaria ni en caso de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, sea arrestado al regresar a su país.

“Nosotros hemos dicho que no vamos a usar fuerza militar (…) la acción militar no es una buena idea, es decir, ese no es el camino que EEUU está siguiendo”, resaltó el representante estadounidense desde Washington, y precisó que desde su gobierno ejercerán solo “presiones diplomáticas, financieras y políticas” para conseguir la “caída del régimen”.

