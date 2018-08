EE.UU. condena “violencia política” tras atentado a Maduro

We condemn the August 4 political violence in #Venezuela, and urge the Maduro regime to respect rule of law, exercise restraint, and safeguard the presumption of innocence for all accused. We stand with the Venezuelan people in their dream of a prosperous and democratic country.

“Condenamos la violencia política del 4 de agosto en #Venezuela, e instamos al régimen de Maduro a respetar el estado de derecho, ejercer moderación y salvaguardar la presunción de inocencia de todos los acusados. Apoyamos al pueblo venezolano en su sueño de un país próspero y democrático”.

En el documento, emitido por la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, se insta al “régimen de Maduro” a “ejercer la moderación y la presunción de inocencia de los acusados“.