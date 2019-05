El ébola está fuera de control en el Congo y alcanza el millar de muertos

La epidemia de ébola que azota al noreste de la República Democrática del Congo está en su pico de máxima expansión y totalmente fuera de control. En la última semana se han detectado una media de 20 La epidemia de ébola

Congo – La epidemia de ébola que azota al noreste de la República Democrática del Congo está en su pico de máxima expansión y totalmente fuera de control. En la última semana se han detectado una media de 20 La epidemia de ébola que azota al noreste de la República Democrática del Congo está en su pico de máxima expansión y totalmente fuera de control. En la última semana se han detectado una media de 20 nuevos casos cada día. Los constantes ataques al personal médico y a las instalaciones sanitarias y el rechazo de la población a acudir a los centros de tratamiento están en el origen de este empeoramiento. El brote, que comenzó el pasado agosto, hace ya nueve meses, se acelera y alcanza los 970 muertos y los 1.480 contagios. Se ha convertido en la peor epidemia de ébola de la historia del país nuevos casos cada día. Los constantes ataques al personal médico y a las instalaciones sanitarias y el rechazo de la población a acudir a los centros de tratamiento están en el origen de este empeoramiento. El brote, que comenzó el pasado agosto, hace ya nueve meses, se acelera y alcanza los 970 muertos y los 1.480 contagios. Se ha convertido en la peor epidemia de ébola de la historia del país

John Johnson, coordinador de emergencias de Médicos sin Fronteras, asegura desde la provincia de Kivu del Norte que están “en un periodo muy inquietante de pérdida de control del brote, con un notable incremento de las zonas de salud afectadas”. Uno de los aspectos más preocupantes es que al menos la mitad de los fallecimientos se está produciendo en el seno de la comunidad o en hospitales que no están preparados para hacer frente a esta enfermedad, lo que multiplica el riesgo de contagios, tanto entre la población como entre el personal sanitario, que ha sufrido el 10% de los fallecimientos, según datos del Ministerio de Sanidad congolés.

La población no va a los centros de tratamiento de ébola por miedo, porque ven que muchos de los que acuden no salen. Y ese rechazo va en aumento. También se incrementan los falsos rumores que se extienden sobre el ébola. “Hay una gran falta de confianza por parte de la comunidad y no creo que sea un problema de información, han pasado ya nueve meses y saben lo que está pasando. Pero tenemos que reflexionar entre todos para adaptar mejor la respuesta al brote, que es muy sanitaria, y que sea aceptable para ellos. Por ejemplo, si tienen miedo de ir a los centros de tratamiento tenemos que hacer el esfuerzo de responder desde estructuras de salud más próximas a la gente”, asegura Johnson.