Donald Trump anuncia que hoy tomará medidas para acabar con la separación de familias inmigrantes

Foto: Referencial

EE UU— El presidente Trump insinuó hace unos momentos que pronto podría emitir un decreto sobre la crisis de inmigración.

«Firmaré algo en breve que va a hacer eso», dijo Trump. «Haré algo que sea un tanto preventivo y, en última instancia, será acompañado por la legislación. Estoy seguro».

Los asesores de la Casa Blanca habían negado a comentar sobre los rumores de un decreto antes de los comentarios no programados de Trump a los periodistas y los republicanos en el Capitolio.

Trump y la Casa Blanca han presionado a los legisladores republicanos esta semana para que aprueben una legislación que se ocupe de la reforma migratoria.

El Departamento de Justicia está preparando un decreto para Trump, según una fuente

Los funcionarios del Departamento de Justicia han estado trabajando desde esta mañana en un decreto.

Aún se está trabajando en lo que exactamente dirá, y hay conversaciones en curso entre la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, dijo la fuente.

Si bien el secretario de Justicia Jeff Sessions no se encuentra en la reunión en la Casa Blanca, su jefe de gabinete ha estado allí para representar al Departamento de Justicia, agregó la fuente.

Además, un alto funcionario de la administración dice a CNN que la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, ha estado en la Casa Blanca en la habitación con el presidente y el personal clave, y la ha llamado una “jugadora clave” que estaba pidiendo que se tomen medidas.

La administración aún está presionando para que se tomen medidas en el Congreso, dijo el alto funcionario, y está analizando el acuerdo que prohíbe que los niños con sus familias permanezcan detenidos más de 20 días.

«Queremos la capacidad de poder detener y sacar a las familias rápidamente», dijo el funcionario, que se negó a entrar en detalles de la orden.

The Fake News is not mentioning the safety and security of our Country when talking about illegal immigration. Our immigration laws are the weakest and worst anywhere in the world, and the Dems will do anything not to change them & to obstruct-want open borders which means crime!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2018