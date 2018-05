Donald Trump cancela la cumbre con Kim Jong-un en Singapur

En una carta, el presidente estadounidense esgrime que la reciente «hostilidad abierta» de Corea del Norte imposibilita la cita del 12 de junio

EE UU – El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este jueves la cancelación de su reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un, que estaba prevista para el 12 de junio en Singapur. La decisión, comunicada en una carta a Kim, llega tras días de especulación sobre si el encuentro llegaría a celebrarse tras las críticas lanzadas por Pyongyang contra Washington y las amenazas de que Kim podría no presentarse a la cita, en la que se trataría el programa nuclear del empobrecido país asiático. Ante el riesgo de un enorme fracaso diplomático, Trump ha optado por dar marcha atrás y culpar a Corea del Norte.

«Estaba muy interesado en estar allí con usted. Tristemente, basado en el enfado tremendo y la hostilidad abierta reflejada en su comunicado reciente, siento que es inapropiado, en este momento, celebrar este encuentro largamente planeado», escribe Trump en la misiva a Kim. El presidente estadounidense alega que se estaba construyendo un «precioso diálogo» y deja la puerta abierta a celebrar el encuentro en el futuro, si el dictador norcoreano «cambia de opinión» sobre la necesidad de entablar una negociación.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1

— The White House (@WhiteHouse) May 24, 2018