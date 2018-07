Doce muertos en Kabul en un atentado tras llegada del vicepresidente Dostum

El atentado suicida donde han fallecido doce personas se produjo a pocos metros de la entrada al complejo aeroportuario un atacante suicida se inmoló



Kabul – Al menos 12 personas han muerto y otras 14 han resultado heridas como consecuencia de un atentado suicida perpetrado este sábado cerca del aeropuerto internacional de Kabul, donde poco antes había aterrizado el avión en el que regresó de su exilio en Turquía el vicepresidente afgano y antiguo señor de la guerra en el norte del país, el general Abdul Rashid Dostum. La mayoría de las víctimas son agentes de policía, según ha informado el Ministerio del Interior afgano.

El atentado suicida se produjo hacia las 17.00, hora local (12.30 GMT), a pocos metros de la entrada al complejo aeroportuario, cuando un atacante suicida a pie detonó los explosivos que portaba, ha afirmado a Efe el portavoz de la Policía de Kabul, Hashmat Stanikzai.

«El atacante planeaba atacar el convoy» de Dostum, ha añadido el portavoz, pero la explosión se produjo «minutos después de que el vicepresidente hubiera abandonado el área». El estallido se produjo precisamente cuando Dostum abandonaba el aeropuerto a bordo de un convoy blindado, rodeado de su guardia personal. Entre los 12 muertos, además del atacante que se hizo estallar, hay civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, ha concluído Stanikzai.

Dostum, que viajó a Turquía cuando era investigado por supuestas torturas de sus guardaespaldas a un rival político, había sido recibido minutos antes en el aeropuerto internacional por decenas de seguidores y autoridades locales. El viaje de Dostum a Turquía en mayo del año pasado se produjo tras semanas de especulaciones en los medios afganos sobre su posible huida después de que la Fiscalía General abriera tres meses antes una investigación contra nueve de sus escoltas por presuntamente torturar y violar a un rival político suyo.

Dostum es uno de los caudillos afganos más poderosos, con fama de sanguinario y un historial de constantes cambios de bando durante las guerras sufridas en Afganistán desde la invasión soviética (1979-89) hasta la expulsión de los talibanes en 2001.

Como miembro de la Alianza del Norte combatió con ayuda estadounidense a los talibanes que resistían en el norte del país y, según algunas denuncias, es responsable de la muerte por asfixia de cientos de ellos tomados prisioneros, durante su traslado a una prisión en contenedores prácticamente sellados. Dostum brindó su apoyo al presidente del país, Ashraf Ghani, en las disputadas elecciones de 2014, sumando el respaldo de su comunidad étnica, los uzbekos.

Mientras estaba en el exilio, Dostum recordó su influencia en la política afgana, particularmente entre las minorías, al formar una coalición con Atta Mohammad Noor, el poderoso exgobernador de la provincia de Balj con amplio apoyo entre los tayikos y con Mohammad Mohaqiq, un líder de la minoría hazara.

