La Crew Dragon de SpaceX se acopla a la EEI tras “histórico” vuelo de prueba (+VIDEO)

Este “histórico” vuelo de prueba tiene como objetivo mostrar a la NASA que la nave espacial está lista para poder llevar a los astronautas estadounidenses al espacio.

“Estamos al borde de lanzar astronautas estadounidenses en cohetes estadounidenses desde suelo de EE.UU. por primera vez desde el retiro de los transbordadores espaciales en el 2011”, señaló en su cuenta de Twitter el administrador de la NASA, Jim Bridenstine.

En el 2014, la NASA seleccionó a SpaceX, así como a su rival Boeing, para llevar a sus astronautas a la EEI en el marco del programa ‘Commercial Crew’ (‘Tripulación Comercial’), cuyo objetivo es restaurar la capacidad de los astronautas estadounidenses de volar a la órbita desde EE.UU.

Hasta ahora los astronautas van al espacio en las naves espaciales rusas Soyuz.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha felicitado en su cuenta personal de Twitter a Space X por el lanzamiento de la Crew Dragon. “Gran operación y éxito”, ha señalado el mandatario, agregando palabras de elogio para la NASA por su participación en el proyecto.

La primera misión de la Crew Dragon con astronautas estadounidenses a bordo está prevista para el próximo junio.

This short overview describes the makeup of the @SpaceX #CrewDragon now approaching the station targeting a 6am ET docking today. #LaunchAmerica https://t.co/qpyi2LM11l pic.twitter.com/nnmkx9aSSr

— Intl. Space Station (@Space_Station) March 3, 2019