Científico venezolano es galardonado con el premio Whitley de conservación

Londres – Jon Paul Rodríguez, el científico venezolano galardonado con el prestigioso de conservación agregó que no existe otra forma de trabajar en la conservación sin optimismo.

Esta fundación salvó de la extinción en la venezolana Isla Margarita a la exótica ave, la cotorra margariteña, amenazada principalmente por su caza para el mercado de mascotas. También fue elegido en 2016 presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión para la Conservación de la Naturaleza, UICN, siendo el primer científico de fuera de Europa y Estados Unidos en ejercer este cargo.

En una entrevista a la BBC, el científico habló sobre las principales amenazas de la cotorra margariteña, en la que destacaba la captura de esta maravillosa ave para su uso comercial como una mascota.

Explicó que para protegerla tuvieron que prevenir el saqueo de sus nidos durante la temporada de abril hasta septiembre, por lo que se desplegó un equipo para vigilar cada nido y cada pichón. También trasladaron los huevos que se encontraban en zonas de riesgo hacia donde una pareja de cotorras se encarga de adoptarlos.

Gracias a ese trabajo, en el 2018 volaron 126 aves de esta especie, el cual ha sido el mayor número desde que inició el proyecto, el trabajo en equipo necesitó de la colaboración de muchas personas, entre ellas estudiantes y residentes de las zonas.

Su pasión nació cuando solo era un niño, y su interés por la conservación marina se fue fortaleciendo con las películas de Jacques Cousteau. Para lograr convertirse en biólogo estudió en la Universidad Central de Venezuela, fue en donde conoció a los compañeros de equipo con los que fundó Provita.

Cada día son miles las especies que van desapareciendo, sin embargo el biólogo agregó que hay que trabajar rápido para salvarlas, además declaró sobre lo importante que es invertir y motivar a las personas a conservar, en donde la mejor manera de hacerlo es informando sobre los logros y los retos que se han logrado.

Aunque no hay que ignorar la realidad, Rodríguez explicó que no hay forma de trabajar en la conservación sin optimismo, por lo que instó a hacer la diferencia, pues muchas especies de las que ahora quedan solo unas pocas, actualmente no existieran de no ser por los esfuerzos realizados.

La situación económica de Venezuela ha influido en que parte de las empresas de conservación internacionales ya no se encuentren dentro del país, sin embargo existen todavía organizaciones como Provita que siguen haciendo sus esfuerzos por seguir ayudando.

El científico recomendó a las personas informarse bien sobre los movimientos activistas en pro del ambiente, de esta forma podrán tomar decisiones más consientes, y desde el oficio o profesión de cada uno generen impacto positivo en el ambiente.

Resaltó la importancia que tiene el informar y entender que cada vida en la tierra es importante y es interdependiente. Esta es la quinta vez desde 2003 que el Fondo Whitley para la Naturaleza apoya el trabajo de Provita en Macanao. Y el proyecto sigue arrojando resultados positivos.

La fundación Whitley premió con un galardón especial “de oro” la dedicación del científico a lo largo de su vida, Rodríguez dentro de toda su labor también es fundador de la organización Provita e investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.