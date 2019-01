Chomsky, John Pilger y otros 70 intelectuales exigen a EEUU no interferir en los asuntos de Venezuela

Más de 70 intelectuales, académicos en las areas de ciencias políticas e historia de América Latina, así como cineastas, líderes de la sociedad civil y otros expertos, exigieron al gobierno de Estados Unidos no interferir en la política interna venezolana

EE. UU -Más de 70 intelectuales, académicos en las areas de ciencias políticas e historia de América Latina, así como cineastas, líderes de la sociedad civil y otros expertos, exigieron al gobierno de Estados Unidos no interferir en la política interna venezolana y apoyar un diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.

“Al reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como el nuevo presidente de Venezuela, algo ilegal bajo la Carta de la OEA, el Gobierno de Donald Trump ha acelerado la crisis política de Venezuela con la esperanza de dividir a los militares venezolanos y polarizar aún más a la población, obligándolos a elegir bandos”, denunció el grupo de intelectuales en una carta abierta.

Entre los firmantes se cuentan el filósofo y activista Noam Chomsky, el relator independiente de la ONU Alfred de Zayas, el periodista John Pilger, la activista de CODEPINK Medea Benjamin, el profesor y co-fundador de The Real News T.M. Scruggs, Mark Weisbrot co-Director del Center for Economic and Policy Research, y otros.

Los firmantes aseguraron que el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela por parte de Estados Unidos y sus aliados, empeorará la situación y generará “un sufrimiento humano innecesario, violencia e inestabilidad”.

“Si la administración de Trump y sus aliados continúan su curso imprudente en Venezuela, el resultado más probable será el derramamiento de sangre, el caos y la inestabilidad”, afirman.

“El objetivo obvio, y en ocasiones declarado, es expulsar a Maduro mediante un golpe de Estado”, agregaron los intelectuales, que dijeron que Estados Unidos debería haber aprendido algo de sus empresas de cambio de régimen en Irak, Siria, Libia o de su patrocinio histórico de cambio de regímenes en América Latina.

El gobierno del presidente Donald Trump fue el primero en reconocer este miércoles al jefe del Parlamento Juan Guaidó como gobernante legítimo de Venezuela. “Bajo la Administración de Trump, la retórica agresiva contra el Gobierno venezolano se ha disparado a un nivel más extremo y amenazador, con funcionarios hablando de ‘acción militar’ y condenando a Venezuela, junto con Cuba y Nicaragua, como parte de una ‘troika de tiranía”, recordaron los intelectuales en referencia al asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton.

“Estados Unidos y sus aliados, incluido el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, han empujado a Venezuela al precipicio”, aseguraron.

Los intelectuales concluyeron que la única solución que hay “es un acuerdo negociado, como sucedió en el pasado en países latinoamericanos cuando las sociedades polarizadas políticamente no pudieron resolver sus diferencias a través de las elecciones”