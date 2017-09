Cae una segunda grúa en Miami por Irma y ciudadanos saquean tienda (Videos+Fotos)

El Huracán Irma sigue haciendo estragos en Miami, este domingo se registró que una segunda gran grúa cayó en las calles

Miami-La grúa cayó sobre un edificio en construcción en el Downtown de Miami, en la dirección 600 Northeast 30th Terrace, cerca de donde colapsó otra horas antes, en el número 300 de Biscayne Boulevard, según recogen medios locales.

#BREAKING: 2nd construction crane collapses in Miami as Irma makes way across Florida; official says it's in a large development. (@AP) pic.twitter.com/TzeH7sheco

— WSVN 7 News (@wsvn) September 10, 2017