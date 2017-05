Ariana Grande suspende gira por Europa tras atentado terrorista

Durante un concierto de Ariana Grande en el estadio Manchester Arena, ocurrió una explosión en el interior del recinto que dejó al menos 19 fallecidos y 59 heridos, según información de la Policía de la localidad, el caso está siendo investigado «como un posible acto terrorista»

Foto: Twitter

Reino Unido – El atentado terrorista que ocurrio ayer 23 de mayo, causó al menos 19 muertos y 59 heridos en el exterior del estadio Manchester Arena, al norte de Inglaterra, tras el concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, es el segundo más importante en Reino Unido desde el 7 de julio de 2005.

Una niña de 8 años y una joven de 18, ambas británicas, son las primeras víctimas mortales identificadas hoy de los 22 fallecidos en el atentado a las puertas de un estadio de Manchester (norte), donde miles de adolescentes, niños y padres acababan de disfrutar de un concierto de música pop.

La cantante se expresó por primera vez, a través de su cuenta de Twitter, tras el atentado perpetrado anoche al cierre de su presentación en el estadio Manchester Arena.

«Destrozada. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras», afirmó la estrella del pop en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, que recibió más de 83.000 adhesiones en apenas diez minutos.

Veintidós personas fallecieron y 59 quedaron heridas por la explosión de un artefacto a la salida de un concierto en el que la artista Ariana Grande llenó los 21.000 asientos del Manchester Arena.

Asimismo, doce menores de 16 años figuran entre los 59 heridos ingresados tras el atentado, informó este martes el servicio de ambulancias de la región.

El director médico de este organismo, David Ratcliffe, afirmó que varios de los heridos sufren lesiones “muy graves” y permanecen en cuidados intensivos.

Algunos de los afectados van a tener que permanecer ingresados «durante largo tiempo» para recuperarse, afirmó Ratcliffe, que indicó que tras el atentado se desplazaron 60 vehículos médicos al estadio Manchester Arena.

«Han sido una noche y una mañana terribles en Manchester, aunque también hemos asistido a algunos de los mejores aspectos de esta ciudad y de la gente que vive aquí», dijo el director médico.

“Los servicios de emergencia se encuentran atendiendo a reportes de una explosión en el Manchester Arena”, señaló el comunicado policial.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017