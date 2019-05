Continúa presión de la oposición venezolana en la embajada de Washington (+VIDEO)

Juan Guaidó toma medidas para desalojar a los “invasores” afines que el Gobierno de Maduro que tienen tomada desde hace varias semanas la embajada de Venezuela en Washington, arguyendo que están evitando que “caiga en manos de la oposición no electa”.

Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en EEUU designado por Guaidó, anunció que van a “adelantar todas las acciones legales y judiciales contra los pagados por el régimen usurpador de [Nicolás] Maduro, quienes han sido cómplices de esta violación de leyes nacionales e internacionales”.

Los “invasores” son miembros de Code Pink y Popular Resistance.org, que están a favor del régimen de Maduro y se encuentran dentro de la sede diplomática venezolana con autorización del personal chavista de la embajada, según han informado esos grupos que integran el llamado “Colectivo de Protección de la Embajada [Colectivos por la Paz]”.

#NOW A member of @codepink sabotaging a peaceful protest. This criminal organization has taken our embassy hostage! These paid protestors must go! Venezuelans want freedom, #democracy, not a #dictatorship! #OperacionLibertadDC #AskAVenezuelan #VenezuelanEmbassyDC #Venezuela pic.twitter.com/etaIj3KXZN

— Marlon Correa (@MarlonEcorrea) May 1, 2019

Vecchio dijo que esperan por las autoridades estadounidenses para asumir la posesión de la sede diplomática.

“Este proceso, en medio de la situación extraordinaria en la que nos encontramos, no depende solo de nosotros, pero ya hemos cumplido todos los trámites y requisitos legales y administrativos, en estricto apego a la Convención de Viena, y a los protocolos y leyes que Estados Unidos plantea como país anfitrión”, detalló este jueves.

Recordó que desde el primer día que asumió el cargo, han logrado avances en la recuperación de los activos de Venezuela en Estados Unidos y han adelantado todas las acciones necesarias para que la sede de la Embajada de Venezuela esté bajo la protección del gobierno interino de Guaidó.

“No tengan duda de que pronto asumiremos posesión y control de esta sede. Los días de los intrusos en la Embajada están contados, así como están contados los días de Nicolás Maduro”, aseguró el diplomático.

Resaltó también el papel que han jugado venezolanos en EEUU en la defensa de la sede diplomática de su país.

Se continúan viviendo tensos momentos en la embajada de Venezuela en Washington, donde activistas en defensa del recinto diplomático no ceden a las presiones de la oposición venezolana pese de ya haber arrestos.