Rubio: El primero de mayo podría ser el momento decisivo en la lucha contra Maduro

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, manifestó este sábado que el próximo primero de mayo, el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, liderará “lo que podría ser el momento decisivo en la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela”.

La afirmación fue realizada por Rubio a través de su cuenta en Twitter, donde comentó que este podría terminar siendo un momento importante para Venezuela en sus pretensiones de lograr el cese de la usurpación y, reiteró que para ello, la FANB debe proteger la constitución.

“Los líderes de la FANB deben defender la constitución protegiendo a los manifestantes de los ataques de los colectivos armados de Maduro”, agregó.

On May 1st @jguaido will lead what could potentially be the defining moment in the struggle against #MaduroRegime in #Venezuela.

Leaders of #FANB must defend constitution by protecting marchers from attacks by #Maduro violent armed ‘colectivo’ gangs.https://t.co/V9X0MD5LYr

