EE.UU. sancionó a 6 funcionarios afectos a Maduro por obstrucción de ayuda humanitaria

El Gobierno de Estados Unidos impuso este viernes sanciones económicas a seis altos mandos de las fuerzas de seguridad de Venezuela, “próximos al ilegítimo expresidente Nicolás Maduro”, a los que acusó de estar implicados en el bloqueo de la entrega de ayuda humanitaria.

“Estamos sancionando a miembros de las fuerzas de seguridad de Maduro en respuesta a su reprobable violencia, las trágicas muertes y la inadmisible quema de alimentos y medicinas destinados a los hambrientos y enfermos venezolanos”, señaló el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, en un comunicado.

Los sancionados son los generales Richard Jesús López Vargas, Jesús María Mantilla Oliveros, Alberto Mirtiliano Bermúdez Valderrey y José Leonardo Norono Torres; el comisario jefe de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), José Miguel Domínguez Ramírez, y el director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Cristhiam Abelardo Morales Zambrano. EFE

Nota de prensa del Departamento del Tesoro

El Departamento Tesoro de EEUU sancionó a unos funcionarios venezolanos que estarían asociados con la violencia y la obstrucción durante el intento de entrega de ayuda humanitaria del 23 de febrero. El Departamento del Tesoro también se dirigió a los funcionarios de seguridad leales al régimen de Nicolás Maduro que impiden que la ayuda humanitaria ingrese a Venezuela.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a seis funcionarios del gobierno venezolano que están alineados con Nicolás Maduro y están asociados con la obstrucción de las entregas de ayuda humanitaria a Venezuela el 23 de febrero de 2019. Con el fin de evitar que la ayuda tan necesaria llegara a los ciudadanos que sufren en Venezuela, Maduro cerró la frontera y desplegó fuerzas militares, oficiales de seguridad y no oficiales en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil, donde los convoyes de ayuda humanitaria debían cruzar. Esta acción, adoptada de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13692, está dirigida a seis oficiales de seguridad que controlan muchos de los grupos que impidieron que la ayuda humanitaria ingresara a Venezuela, agravando así la crisis humanitaria que ha dejado a millones de venezolanos hambrientos y sin acceso a atención médica bajo el régimen de Maduro.

Las siguientes seis personas designadas hoy controlan muchos de los grupos que impidieron que la ayuda humanitaria ingresara a Venezuela el 23 de febrero, y se ha determinado que estas personas son funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela:

– Richard Jesús López Vargas (López) , General de División y Comandante General de la Guardia Nacional de Venezuela.

– Jesús María Mantilla Oliveros (Mantilla), Mayor General y el Comandante de la Región de Defensa Integral Estratégica de Guayana.

– Alberto Mirtiliano Bermúdez Valderrey (Bermúdez), General de División para la Zona de Defensa Integral en el Estado Bolívar, o Zona Operativa de Defensa Integral del estado Bolívar.

– José Leonardo Norono Torres (Norono), General de División y Comandante de la Zona de Defensa Integral en el Estado Tachira.

– José Miguel Domínguez Ramírez (Domínguez), Comisionado Jefe de la FAES en el estado de Táchira.

– Cristhiam Abelardo Morales Zambrano (Morales), Director de la PNB y Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana.

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estos individuos y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% o más de estos individuos, que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de Las personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por personas de los Estados Unidos o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.

Las sanciones de los Estados Unidos no necesariamente son permanentes; las sanciones están destinadas a provocar un cambio positivo de comportamiento. Los Estados Unidos han dejado en claro que la eliminación de sanciones está disponible para las personas designadas en virtud de la OE. 13692 o E.O. 13850 que toman acciones concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se niegan a participar en abusos contra los derechos humanos, se pronuncian contra los abusos cometidos por el antiguo régimen de Maduro y combaten la corrupción en Venezuela.

