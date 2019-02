El Canciller de Colombia: Impedir que la ayuda humanitaria ingrese a Venezuela es un crimen

El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, expresó este miércoles que ya hay aviones que han llegado a su país con la ayuda humanitaria para Venezuela.

“Ya hay aviones que han llegado a Colombia, están en los trámites para que todo se concentre en Cúcuta”, expresó el diplomático neogranadino en un video publicado en la cuenta en Twitter de la Cancillería de Colombia.

En Cúcuta hay un centro de acopio para la coordinación, “el pueblo venezolano necesita que llegue esa ayuda humanitaria, el pueblo venezolano lo reclama” expresó Holmes.

Además, le pidió al gobernante Nicolás Maduro -al cual considera como ilegítimo- que no impida “que los hermanos venezolanos reciban la ayuda que necesitan”. Agregó que no permitir el ingreso de estos recursos “es un crimen, es hacerle daño al pueblo venezolano, no tendría perdón de Dios”.

Lea también: ELN reitera disposición de reanudar diálogos de paz en Colombia

Maduro aseguró el martes que el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela se trata de un “show político” para justificar una intervención en el país.

No obstante, el presidente de la Asamblea Nacional y juramentado como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, señaló que “esto es para salvar vidas” e hizo un llamado a la Fuerza Armada para que deje ingresar la ayuda que han solicitado a otros países.

Foto: Agencia