400 venezolanos en Chile fueron estafados “por venezolanos” en fiesta de fin de año

Chile – Al menos 400 venezolanos en Chile denunciaron que fueron estafados en una fiesta de fin de año que se organizó en la ciudad de Santiago.

Los migrantes habían realizado un pago en pesos para estar en una fiesta en la que servirían una cena y brindarían para despedir el año. El evento habría sido planificado por otros venezolanos.

“No tuvimos fiesta, no tuvimos cena, no tuvimos brindis. Eran las 11:55 pm y recién empezaron a sacar un par de botellas de champaña que alcanzaron para las primeras mesas que estaban al lado de la cocina”, comentó María Gabriela Arteaga, una de las afectadas, en una entrevista para 24 Horas.

Otra venezolana que participó en el evento, producido por la productora Even Prof, señaló que entre ella y sus otros nueve familiares pagaron 300.000 pesos por la actividad.

“Jugaron con la ilusión, con los sueños, con el esfuerzo de nuestro grupo familiar. Éramos 10 y pagamos 300.000 pesos”, señaló.

Al ver que la comida aún no era servida, algunos venezolanos decidieron entrar a la cocina aproximadamente a la 1:00 am. Una vez en el lugar, se dieron cuenta de que no había suficiente comida para 400 personas y denunciaron que, además, la que había estaba descompuesta.

