14 miembros del equipo de hockey Humboldt Broncos murieron en accidente en Canadá

El presidente de los Humboldt Broncos, Kevin Garinger, indicó que los jugadores tenían entre 16 y 21 años de edad

Canadá – Al menos 14 personas murieron este viernes en un accidente de tránsito en Saskatchewan (oeste de Canadá). Las víctimas, que viajaban en un autobús, pertenecían a un equipo junior de hockey, según confirmó hoy a la emisora local de televisión CBC la Policía Montada de Canadá.

La página web de la estación de televisión precisó que la Policía no podía determinar aún quienes eran los fallecidos y los 14 heridos en el siniestro, ocurrido a 30 kilómetros de Tisdale, en la provincia de Saskatchewan.

El equipo anfitrión Nipawin Haks de la liga junior de hockey de Saskatchewan anunció que el autobús del equipo Humboldt Broncos colisionó con un camión cuando se dirigían a disputar el encuentro.

El presidente de los Humboldt Broncos, Kevin Garinger, mostró las condolencias del club por la muerte de los jugadores de entre 16 y 21 años de edad.

