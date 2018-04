Instagram decidió limitar su API tras polémica de Facebook

Las decisiones tomada por Instagram fue influenciada tras el polémico escándalo de Facebook con Cambridge Analytica

Foto: Agencias

Instagram quiere evitar caer en el mismo error que Facebook y el escándalo «Cambridge Analytica» y para ello ha decidido limitar su API para aplicaciones de terceros con todo lo que eso supone.

Esto sucede, ya que la réplica entre la popular red social Facebook y Cambridge Analytica, llevó que Instagram tomara ajustes en modificar sus normas en la red, en la cual tomó la decisión de restringir el número de datos que pueden extraerse por horas, bajando de 5000 a 200 por medio de su API, la información fue revelada por TechCruch

La situación tuvo una enorme influencia sobre las acciones de Facebook., cuyo valor vio pérdidas de más de seis mil millones de dólares en tan solo un día, la mayor cantidad para el periodo en los últimos cuatro años.

Instagram limita su API para proteger a sus usuarios

Sin previo aviso, Instagram habría restringido el acceso a gran parte de las aplicaciones no oficiales creadas en torno a esta red social.

La noticia habría pillado por sorpresa a los desarrolladores de estas apps quienes notaron una reducción masiva en la cantidad de información que recaban de los usuarios de Instagram gracias a su API.

¿El ocaso de las aplicaciones de pago?

Las plataformas de terceros afectadas, como las que permiten a los usuarios analizar a sus seguidores o encontrar hashtags estratégicos, habrían notado esta limitación de la API hasta el punto de llegar a perder su funcionalidad, con el consiguiente enfado tanto de sus desarrolladores como de los propios usuarios.

Instagram, por su parte, no se ha pronunciado al respecto. No obstante, la página de documentación que contiene los límites para desarrolladores está temporalmente no disponible así que todo apunta a que la plataforma habría dejado de aceptar solicitudes de nuevas aplicaciones.

A pesar de que la última palabra la tiene el usuario pudiendo elegir si autorizar o no que las apps de terceros accedan a sus perfiles, Instagram ha preferido curarse en salud y evitar escándalos como el “Cambridge Analytica” ocurrido recientemente.

Con esta acción, la plataforma se asegura de reducir considerablemente la exposición de los datos de los usuarios a estas aplicaciones y el acceso de estas a según qué informaciones.

Por un lado, las app involucradas han puesto su grito en el cielo por no haber recibido las notificaciones oportunas para poder tomar las medidas correspondientes. Por otro, los usuarios afectados, sobre todo aquellos que habrían pagado por utilizar estas plataformas, también estarían mostrando su descontento. Todos, mientras tanto, esperamos a que Instagram aclare la situación.