Falleció el Maestro José Antonio Abreu

Este sábado en la tarde se conoció la sensible pérdida humana del Maestro José Antonio Abreu, el fundador del Sistema de Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y el Sistema Nacional de Orquesta Sinfónicas Juveniles, Infantiles y preinfantiles de Venezuela

Caracas – El maestro José Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, falleció este sábado en Caracas (capital) a los 79 años. Nació en Valera, estado Trujillo, el 7 de mayo de 1939 y desde muy pequeño mostró su sensibilidad musical y artística. A los nueve años inició sus estudios de música con la pianista Doralisa de Medina, en Barquisimeto. La información se conoció a través de una nota de prensa.

José Antonio Abreu fue conocido como un luchador social quien siempre tuvo en mente una misión, la cual cumplió a lo largo de su vida: democratizar la música. Economista, político, gerente cultural, pero por sobre todas las cosas un firme creyente del poder transformador de la música, a la que se dedicó desde la composición, la ejecución del piano, el clavecín o el órgano, la dirección y la docencia, Abreu concibió la gran creación de su vida -conocida hoy como el Sistema- como «un proyecto social porque aspira a aplicar la música al desarrollo del hombre, y nacional porque aspira a que todo el país participe de él».

Todo se inició hace 40 años atrás con una orquesta integrada por 11 jóvenes ejecutantes que cada sábado se reunían a ensayar en el Ateneo de Caracas, que por aquel entonces presidía María Teresa Castillo.

El sueño aún no tenía una sede como en Centro de Acción Social por la Música. Pero no importaba, Abreu estaba consciente de que el comienzo no sería fácil en un país que secularmente le prestaba poca atención a la cultura.

Él y sus pupilos en aquella Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil no desmayaron, y si había que tocar en el jardín de la casa de algún conocido, pues se hacía.

Cuatro décadas se dicen fácil, pero sin la persistencia del músico trujillano, hoy el Sistema de Orquestas, que atiende a alrededor de 500 mil jóvenes venezolanos, no sería lo que es: un modelo de educación musical que ha sido replicado en ciudades como Boston, Los Ángeles, Nueva York, Londres, Milán, Roma, Oslo, Toulousse y Ámsterdam.

El Sistema fue fundado en 1975 por el maestro Abreu quien buscó “sistematizar la instrucción y la práctica colectiva e individual de la música, a través de orquestas sinfónicas y coros, como instrumentos de organización social y de desarrollo humanístico”.

El músico recibió múltiples reconocimientos nacionales e internacionales durante su carrera.

En 1957 viajó a Caracas en donde se convirtió en discípulo de grandes maestros como Vicente Emilio Sojo, con quien estudió composición; Moisés Moleiro, profesor de piano, y Evencio Castellanos, de quien aprendió órgano y clavecín.

En 1964, el maestro Abreu obtuvo el título de profesor ejecutante y maestro compositor en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas.

Reacciones en las redes sociales tras la partida de José Antonio Abreu:

El maestro José Antonio Abreu, con su sistema nacional de orquesta, le regaló un pasaporte a la vida a miles de jóvenes. Su aporte suena y resuena por el mundo entero. Paz a sus restos — Federico Black B. (@FedericoBlackB) March 24, 2018

Falleció el maestro José Antonio Abreu, a los 79 años. Promotor y fundador de El Sistema. Paz a su alma… pic.twitter.com/WWYRJTs6aw — Sergio Novelli (@SergioNovelli) March 24, 2018

La @casauslarpietri se une al duelo por la pérdida de nuestro invalorable maestro José Antonio Abreu, fundador de esta institución y del más exitoso modelo de desarrollo educativo conocido en America Latina: El Sistema de Orquestas. ¡Gracias por tanto, MAESTRO! pic.twitter.com/9INsrw25M3 — Antonio Ecarri A. (@aecarri) March 24, 2018

