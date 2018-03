Estación Libertador del Metro de Maracaibo está colapsada

El equipo de QUÉ PASA ha intentado hacer contacto con el presidente de la empresa, Silvestre Villalobos, pero los intentos han sido fallidosFoto: Lorena Urbina



Maracaibo- Hoy, el metro de Maracaibo está prestando servicios sólo con dos Trenes: uno para cada sentido (Libertador-La Vanega; La Vanega-Libertador), por lo que cada viaje está mas lleno que el otro a punto del colapso.

Quienes han hecho el hábito de salir a ciertas horas por lo puntual del servicio, hoy (y en varias ocaciones) llegaron tarde a sus lugares de trabajos, estudios u hogares por tener que esperar la llegada entre uno y otro tren para poder ingresar debido a la gran cantidad de usarios que está dispuestos dentro del vagón.

Una de las estaciones más afectadas es la Libertador, ya que es la estación que llega hasta el Casco Central del Maracaibo; en las horas picos la estación mencionada cierra la Santa María, prohibiendo el paso de los usuarios para así evitar el caos dentro de las instalaciones; ya que mientras el Metro retorna el lugar va llenándose de personas. Cuando los usuarios logran ingresar al tren y la estación se despeja se permite el ingreso de los otros usuarios que quedaron pon fuera.

Otro de los servcios del Metro de Maracaibo que tiene consternados a los usuarios es el de la Ruta extraurbana del Core 3-El Moján, ya que hace unos días dejó de prestar sus sevicios, sin explicación alguna.

Esta rura estaba funcionando con un sólo autobús, y quienes hacían uso de esta, debían madrugar para poder usarla oportunamente; pero ahora deben usar otros servicios que pueden ser mucho más costosos que el prestado por el Metro de Maracaibo.

Otra de las preguntas sin respuestas para los usuarios es ¿Por qué el Metro no está cobrando por los servicios? Pese a que esto no incomoda a los usuarios si crea la incógnita, además que desde hace un tiempo los servicios de metrobús si estaban cobrando el pasaje (50 bolívares por viaje), este pago se hacía a través de las tarjetas, pero ya el servicio de recargas no está funcionado, por lo que tampoco se le cobra el pasaje a quien no disponga de saldo con las tarjetas.

Ante la decadencia en los servicios del Metro de Maracaibo, los usuarios se preguntas: ¿El servicio es cada vez peor por qué no están cobrando?