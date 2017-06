Zulianos se quejan por los altos precios de los alimentos

Aseguran que el sueldo no les alcanza para comprar los productos de la canasta alimentaria. Solo en un kilo de carne de res y un pollo entero un trabajador deja poco más de la mitad del salario mínimo o 15 días de sueldo

Foto: Agencias

Maracaibo — Los rostros de frustración son cada vez más evidentes cada vez que preguntan por el precio de algo en la economía venezolana, que según los economistas está envuelta en un proceso hiperinflacionario. Los precios siguen su carrera indetenible frente al deteriorado ingreso de los trabajadores.

El precio de los alimentos en los mercados populares cada vez es más alto, el costo de un kilo de carne es de Bs. 14 mil y el de pollo está en Bs. 8.500 el kilo, por lo que una pieza entera que normalmente puede pesar dos kilos cuesta Bs. 17 mil.

Solo en un kilo de carne de res y un pollo entero un trabajador deja poco más de la mitad del salario mínimo o 15 días de sueldo. Si se suma el beneficio de alimentación de Bs. 135 mil, el ingreso integral es de Bs. 200.061, por lo que el gasto en este tipo de proteína es de 16,5%.

Un cartón de huevos tiene un valor de 12 mil bolívares, un kilo de queso cuesta 8 mil bolívares, un kilo de arroz —caminando en el mercado— se puede conseguir en Bs. 4.800 y uno de harina hasta en 5 mil bolívares.

«Cada semana los precios aumentan, ya no sé qué alternativa implementar para poder comer porque no solo aumenta la carne y el pollo, también han subido de precios el queso, el jamón, los huevos, las verduras y las frutas. El aumento de sueldo no ha servido de nada», manifestó frustrada Luisa Domínguez, mientras compraba en el mercado Las Pulgas, ubicado en el centro de la ciudad marabina, los ingredientes para preparar el almuerzo del día.

Asimismo, Guillermo López dijo: «La quincena solo me alcanza para comer dos días. La situación económica del país es insostenible, los alimentos cada día están más caros».

En un recorrido por distintos supermercados de Maracaibo se observó la ausencia de productos a precios regulados. Los bienes básicos importados son los que aparecen con mayor frecuencia.