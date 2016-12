Vielma Mora: Gasolina y otros productos se venderán en pesos colombianos

El gobernador del estado Táchira no especificó qué tipo de producto y a qué tasa serán vendidos estos artículos en pesos colombianos

Foto: Agencias

El gobernador del Táchira, José Vielma Mora, anunció que Venezuela venderá más productos en pesos colombianos. Este 29 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro anunció que en los pasos fronterizos de Ureña (Táchira) y Paraguachón (Zulia), Venezuela expenderá carburante nacional en moneda colombiana.

«Hay que destacar algo para el estado Táchira y es que el Presidente autorizó a las estaciones de combustible de Pedro María Ureña que sea pagado el litro en pesos colombianos y también vendrá otro proceso de autorización, de acuerdo a una providencia administrativa, de venta de otros productos que el Estado le va a vender a Colombia en pesos», dijo Vielma.

El gobernador tampoco especificó qué tipo de producto y a qué tasa serán vendidos estos artículos en pesos colombianos.

No descartó que la venta de carburante venezolano en divisa neogranadina se extienda a otras gasolineras.

«Sólo por ahora, el señor presidente, de manera oficial anunció a Paraguachón en el estado Zulia y Pedro María Ureña en Táchira», agregó.

No señaló si la medida estará acompañada con el restablecimiento del paso de vehículos entre Colombia y Venezuela que desde hace 16 meses, cuando el presidente Nicolás Maduro ordenó por primera vez el cierre de la frontera, permanece bloqueado.

Actualmente el litro de gasolina de 91 octanos que se expende en las estaciones de servicio en frontera o Estaciones Especiales Exclusiva, vale Bs.742.

Frontera cerrada

El alcalde del municipio Pedro María Ureña, Alejandro García, dijo que hasta el momento no ha recibido información o instrucción gubernamental respecto de la venta de carburante nacional en divisa extranjera.

«Si es en las gasolineras que están pasando el puente internacional Francisco de Paula Santander, no tendría ningún inconveniente que se manejara en pesos porque sería un producto para venderle a los hermanos colombianos, no para los venezolanos porque nosotros no vamos a esas bombas a echar combustible. El problema radica en si se quieren apoderar de las estaciones de servicio regulares a las que tenemos acceso los venezolanos en bolívares. No veo diferencia entre un venezolano de Barquisimeto y un venezolano de Ureña por lo tanto no debe ser tratado con discriminación ni en precios ni en moneda. Nosotros los venezolanos que vivimos aquí no manejamos el peso colombiano», señaló García quien recordó que la frontera para el paso vehicular está cerrada desde hace un año y cuatro meses.

Respecto de la ampliación de venta de productos venezolanos en pesos colombianos, García señaló que Vielma debería ser específico.

«Si va a vender productos alimenticios, no hay», señaló.